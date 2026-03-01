¿Cuál debe ser la relación del Barça con el Real Madrid, LaLiga, UEFA...? La oposición a Laporta responde

Las relaciones institucionales del Barça en los cinco últimos años se han caracterizado por los cambios. La alianza inicial con el Real Madrid de Florentino Pérez se han transformado en una realineación de interés con la UEFA de Aleksander Ceferin y la EFC de Nasser Al-Khelaifi. Con LaLiga de Javier Tebas, con sus más y sus menos, el entendimiento ha ido mejorando con el paso del tiempo.

EL PERIÓDICO ha remitido un cuestionario de preguntas a los tres candidatos a derrocar a Joan Laporta en las próximas elecciones. En sus respuestas, esbozan cuál consideran que debe ser el rol del Barça en las relaciones institucionales del fútbol nacional y europeo. Responden el precandidato a presidente Xavier Vilajoana; el responsable del área social de la precandidatura de Marc Ciria, Marc Duch; y el equipo de Nosaltres, la precandidatura de Víctor Font.

DUCH: La relación del club con el Real Madrid en los últimos cinco años ha sido casi de sumisión. El club ha caído en la trampa y la prueba de ello es que, a las primeras de cambio, nos han dejado tirados, nos han denunciado, nos han tratado como delincuentes y, pese a ello, el club sigue de la mano de nuestro rival.

VILAJOANA: Con el Real Madrid hay que convivir porque compartimos competición e instituciones deportivas. Fuera de eso, me preocupa muy poco lo que haga o deje de hacer el Real Madrid. Ahora bien, si nos atacan, como cualquier otro, hay que reaccionar y lo haremos con toda la vigilancia que sea necesaria.

NOSALTRES: No puede ser que el Barça haya sido el principal y casi único aliado de un club que nos ha atacado de forma constante y beligerante a lo largo de la historia y también durante los últimos años. El Real Madrid está consiguiendo adulterar campeonatos con sus presiones a los árbitros y esto es intolerable.

DUCH: Inicialmente sí, pues la Superliga es un proyecto de Florentino Pérez; y Laporta ha ido de la mano, casi sin voz ni voto. Ha sido el seguidismo de todo el mandato hasta que ha estallado el caso Negreira y, en ese momento, el Madrid se ha sacado la máscara y se ha puesto a hacer de Madrid, que es perjudicar al Barça.

VILAJOANA: Laporta se entrega a todo aquel que necesita y que quiere que le haga un favor. Y, evidentemente, ha estado mucho tiempo entregado a la causa del Madrid, le ha ayudado cuando ha podido y por lo tanto no es de fiar.

NOSALTRES: Es un hecho. Ahora vemos mucha gesticulación porque vienen elecciones, pero el hecho es que Laporta y Florentino han ido de la mano todo el mandato. Hay muchos ejemplos, pero una prueba tangible es que Laporta no ha movido ni un dedo para denunciar la presión de Real Madrid TV a los árbitros, a pesar de que esta presión está surtiendo efecto. El Sevilla tiene una denuncia puesta ante la RFEF por Real Madrid TV: ¿por qué el Barça no se ha unido y ha preferido inhibirse?

DUCH: Fue un error la apuesta por esa Superliga. La apuesta por el concepto de Superliga no es un error, es una opción de mercado, que incluso es positiva para quitarle poder a la UEFA, pero la apuesta por esa Superliga tan rudimentaria, tan al servicio de los intereses del Madrid, fue un error claro. Se veía de forma muy evidente, pero las urgencias del Barça llevaron a tomar esta decisión.

VILAJOANA: La apuesta por la Superliga como tal no fue un error, porque fue una manera de zarandear la Champions League en el tema de la repartición de ingresos. A partir de ahí, las formas y el quedar absolutamente aislados sólo con el Real Madrid obviamente fue un error, porque en el momento en que no había la absoluta unanimidad que existía al principio, no tuvo ningún sentido mantenerse ahí agarrado a un clavo ardiente junto con el Real Madrid.

NOSALTRES: Sin duda. De hecho, entre Messi o Superliga, Laporta escogió Superliga por la supuesta lluvia de millones que iba a comportar, pero que nunca llegó. Fue un error continuar al lado del Real Madrid cuando ni siquiera ya los clubs ingleses, ni las aficiones veían el proyecto con buenos ojos. Han sido cinco años de enfrentamiento con LaLiga y la UEFA en los que el Barça ha perdido influencia en los despachos.

DUCH: Relaciones cordiales, en el marco de la competición y el deporte. Pero cada uno protegiendo sus intereses. Es muy difícil que, salvo en algunas cuestiones de mercado global o del deporte, se encuentren puntos de conexión donde Barça y Madrid pueden salir beneficiados a la vez. El Barça debe mirar por sus intereses y si para cuidar por sus intereses debe pasar por encima de los del Madrid, sin duda que debe hacerlo.

VILAJOANA: En caso de ganar las elecciones, mi relación con el Real Madrid sería la estrictamente necesaria en el marco de dos clubs que comparten instituciones y competiciones pero nada más allá de eso.

NOSALTRES: Normalmente el Barça tiene que hacer lo contrario que el Madrid. No entendemos que pueda haber relación fluida con quien te demanda en los tribunales, quien te insulta desde sus medios y quien tiene carta blanca para adulterar la competición.

DUCH: Tebas ha hecho y deshecho como ha querido. Ha cambiado las normas a su antojo y, en muchas ocasiones, para perjudicar al Barça.

VILAJOANA: Cualquier persona que dirige una institución deportiva como LaLiga debe ser especialmente cuidadosa con el tono y el contenido de sus declaraciones. La presidencia de una entidad de este nivel exige prudencia, sentido institucional y voluntad de preservar la estabilidad del conjunto de clubs. Como gestor, es evidente que cuenta con el apoyo necesario para seguir siendo elegido y eso indica que, en determinados ámbitos, su gestión tiene aval interno. Ahora bien, en demasiadas ocasiones sus declaraciones han estado fuera de tono respecto a lo que se espera de un presidente institucional. El fútbol profesional necesita liderazgos firmes, pero también institucionales y el respeto entre instituciones debería ser siempre la norma.

NOSALTRES: Tebas se debe a todos los clubs y tiene que hacer equilibrios. Como ejemplo, seguramente es necesario que haya normas de 'fairplay' financiero, pero en nuestro caso hay una situación injusta que la junta saliente no ha sabido gestionar: que los costes de las secciones afecten al 'fairplay' del primer equipo de fútbol. Es una anomalía que hay que corregir urgentemente.

DUCH: El Barça debe liderar en la EFC, por magnitud y alineación con la importancia del club. No puede ser que no forme parte de organismos y entidades que vienen a servir a los clubs.

VILAJOANA: El Barça no puede limitarse a ser un actor pasivo. Debemos aspirar a tener un papel de liderazgo en todas las instituciones donde se decide el futuro del fútbol, también en Europa. Eso significa implicarnos de manera activa, asumir un rol influyente y tejer alianzas que refuercen el peso del Barça en Europa. Como siempre digo, se trata de defender nuestros intereses también a través de estas instituciones y de lograr maximizar los ingresos que nos corresponden.

NOSALTRES: Ser la muleta del Real Madrid en Europa nos ha dejado fuera de las negociaciones del nuevo formato de la Champions League y su explotación comercial. Nuestro deber es recuperar el liderazgo perdido en los despachos y proteger los intereses y la singularidad del Barça frente a clubs-Estado o financiados por grandes fondos en cualquier reforma que se aborde.