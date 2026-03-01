Márquez: "He tenido suerte, ha estallado el neumático y podía haber salido volando"

“He tenido suerte, mucha suerte, soy una persona afortunada, pues el neumático trasero ha explotado, ha estallado y podía haber salido volando de mi Ducati”. Marc Márquez Alentá, de 33 años, nueve veces campeón del mundo, que sabía que era materialmente imposible de conseguir hoy, en Buriram (Tailandia), su victoria número 100 en el Mundial, se mostraba, pese a la desgracia, pese a verse obligado a abandonar el Gran Premio de Tailandia, a falta de seis vueltas, “justo cuando empezaba a sentirme bien, después de conservar neumático, para poder meter en el podio, que seguro que lo hubiese conseguido”, tremendamente sonriente y contento por el milagro de no haber sufrido un gravísimo accidente, pues es eso lo que él temía.

“Ha ocurrido algo que no sucede nunca”, comentó el mayor de los Márquez a Izaskun Ruiz, en DAZN. “Y es que al salir de un piano, siempre te puede ocurrir al entrar, estallase el neumático, explotase todo, llanta incluida. En esa curva, la cuatro, todos saltamos cuando nos salimos de la trazada, sabemos que tenemos que hacer un saltito si fallamos al dibujar la curva, pero esta vez, al entrar en pista de nuevo, ha estallado la rueda, cosa casi imposible de que suceda”.

“Eso dobles pianos no son cómodos, la verdad, pero existen y los pilotos los tenemos más o menos controlados”, continuó explicando el nueve veces campeón del mundo. “Lo bueno, insisto, es que no he salido despedido, volando, de mi moto, pues, de la manera que ha estallado la rueda, podía haber ocurrido perfectamente”.

"Lo dije después de los test de pretemporada: esto ha cambiado, todo el mundo ha mejorado. Una KTM, la de Pedro Acosta, líder del Mundial y una Aprilia, la de Marco Bezzecchi, ganadora del primer GP. Nosotros tenemos que mejorar y en eso estamos. Esto solo acaba de empezar". Marc Márquez — Piloto de Ducati Lenovo y nueve veces campeón del mundo

En ese sentido, Márquez lamenta que todo ocurriera justo cuando empezaba a sentirse bien, cuando había concluido la fase de ahorro de goma y empezaba a rodar más rápido, pretendiendo alcanzar a Pedro Acosta (KTM), entonces aún tercero, y hasta a Raúl Fernández (Aprilia), segundo. “No sé si hubiese alcanzado a Pedro, que, finalmente, ha podido superar a Raúl (Fernández), pero sí estoy convencido de que me hubiese colado en el podio, que era lo esperado tras diseñar esta estrategia”.

“He visto que Raúl empezaba a sufrir y también que podía llegar a Pedro, pero es lo que hay. Lectura: cero puntos. Eso es lo que más duele, aunque sea la primera carrera de la temporada”, añadió el piloto de Cervera (Lleida). “Estamos bien, sabemos lo que ha ocurrido y habrá que recuperarse en estas tres semanas que tenemos hasta correr en Brasil, que vamos de estreno”.

Ni que decir tiene que Márquez recordó lo que había dicho tras los test de temporada, que Aprilia había crecido, que KTM se había recuperado y que el precio del título había aumentado. “Una KTM, la de Pedro (Acosta), que ha hecho un gran fin de semana, líder del Mundial; una Aprilia, la de Marco (Bezzecchi), ganadora del primer GP y nosotros sufriendo y teniendo que trabajar duro para acortar distancias. Es lo que toca, ir reconstruyéndonos para presentar batalla”.