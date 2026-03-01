El jinete Luis Astolfi anuncia que tiene ELA: "Me encuentro un poquito más débil"

El jinete Luis Astolfi, cuatro veces olímpico en la modalidad de salto de obstáculos, desveló este domingo que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aunque mostró su intención de "seguir montando a caballo".

Astolfi, de 65 años y con dos diplomas olímpicos en la competición por equipos en Los Ángeles 84 y Barcelona 92, reside en Florida (Estados Unidos), desde donde declaró que "la gente no sabe nada", pero que le ha sido diagnosticada la ELA, y dijo que, aunque se encuentra "bien", se lo está "notando en el habla" y tiene "un brazo un poquito peor".

"No tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que mientras pueda, seguiré trabajando. De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. Y no soy una persona de comerme el coco. Puedo valerme por mí mismo para todo y pienso seguir montando", afirmó el caballista sevillano en una entrevista al diario digital 'elpespunte'.

Luis Astolfi aseguró que sigue "trabajando todo" lo que puede, de modo que tiene "poco tiempo para pensar en otra cosa" porque le "apasiona el mundo del caballo" y estará en él "hasta que Dios diga", si bien ha dejado de "competir" debido a que tiene "un brazo regular que ya estaba dañado de un accidente" del pasado.