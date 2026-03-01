Flick pierde también a Lewandowski para el partido contra el Atlético

El Barça acabó de lo más convencido la noche del sábado de que la hazaña contra el Atlético (al que debe levantar este martes un 4-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa) no era una quimera. El excelente partido completado frente al Villarreal de Marcelino, el día en que Lamine Yamal se apuntó el primer 'hat trick' de su carrera, debía servir como acicate. Pero al técnico Hansi Flick, la fortuna con las lesiones, ni mucho menos le está acompañando.

Después de perder esta semana por mes y medio a Frenkie de Jong, a quien Marc Bernal suplió este sábado con plenas garantías, este domingo quien cayó fue Robert Lewandowski. Si bien el delantero polaco se ha acostumbrado esta temporada a partir desde el banquillo, su capacidad goleadora nunca sobra. De hecho, frente al Villarreal, y pese a jugar sólo los últimos 23 minutos, anotó su decimocuarto tanto de la temporada.

El Barcelona informó este domingo que Lewandowski, antes de concluir el partido contra los castellonenses, sufrió un golpe que le ha costado "una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo". Los servicios médicos del club azulgrana no han establecido un periodo de baja, pero sí confirmaron que, al menos este martes contra el Atlético, no estará disponible.

Flick, así, tendrá que seguir confiando en Ferran Torres para el puesto de ariete, pese a que el delantero valenciano (16 goles este curso), hace un mes que no marca (desde el pasado 31 de enero frente al Elche). También puede echar mano el técnico alemán de Marcus Rashford, a quien el club ha convencido para que se quede la próxima temporada a cambio de ajustar su ficha al 'fair play' financiero, y pese a que ofrece sus mejores prestaciones partiendo desde la banda.