El insulto racista de Rafa Mir a Omar en el empate del Espanyol en Elche: "Viniste en patera"

El Espanyol de Manolo González visitó el Martínez Valero con un único objetivo: dejar atrás la mala racha que les tenía sin conocer la victoria en este 2026. Sin embargo, el Elche también llegaba al encuentro con urgencias y la inmediata necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. En un duelo de necesidades entre los dos peores equipos de este 2026 marcado por las acusaciones de racismo de El Hilali a Rafa Mir, ambos conjuntos rascaron un punto (2-2).

El temprano gol de Kike García (min. 6) tras un desmarque a la defensa del Elche abrió un nuevo escenario para los jugadores de Manolo González. El remate al exterior que ajustó al palo con un tiro raso el delantero blanquiazul desató la euforia entre los aficionados pericos, demasiado acostumbrados a las desgracias en las últimas jornadas. Sin embargo, duró poco la tranquilidad, porque los hombres de Sarabia, ausente en el banquillo por sanción, no iban a darse por vencidos tan pronto.

No le fue fácil mantener al Espanyol la ventaja antes del descanso con más de siete ataques del Elche por el centro y la banda derecha encabezados por un incisivo Morente. Terminó llegando el gol, merecido, con un disparo de Marc Aguado (min. 42) que se metió al fondo de la red casi por pura casualidad mientras el delantero evitaba el despeje de Pol Lozano.

Poco después, Pere Milla estuvo a punto de volver a poner las cosas patas arriba tras abandonar la banda, pero la intervención magistral de Dituro lo impidió. Así, con la igualdad nuevamente en el marcador, ambos equipos se retiraron al vestuario. Debió ser intensa la charla de Manolo González a sus jugadores porque salieron de nuevo al campo tras el receso con otra actitud.

El Hilali acusa a Mir de insultos racistas

Puso en orden las cosas Carlos Romero a los diez minutos de segunda mitad, con un potente chut de interior que dio en la cruceta antes de meterse dentro de la portería poniendo de nuevo por delante al Espanyol. La tensión entre ambos conjuntos fue aumentando hasta que el colegiado activó el protocolo de racismo por un encontronazo entre Rafa Mir y El Hilali en el que el jugador blanquiazul denunció insultos racistas del delantero ilicitano. "Viniste en patera", le dijo supuestamente Mir a El Hilali según recoge el acta del partido. El colegiado Galech Apezteguía detuvo el partido cinco minutos y habló con técnicos y jugadores para tratar de esclarecer lo ocurrido aunque optó por no castigar al ilicitano, que se expone a una posible sanción si el Comité considera probados los hechos.

Tras unos minutos de descontrol, ya en la reanudación, Terrats estrelló en el palo un disparo que podría haber sentenciado el encuentro para los visitantes. A falta de diez minutos para el final, una mano de Romero en el área dio un penalti a los locales que Rafa Mir, con toda la responsabilidad en sus espaldas pudo convertir en gol para acto seguido mandar callar al banquillo perico que le acababa de acusar de proferir insultos racistas. Dmitrović, clave en los últimos diez minutos de encuentro, evitó una victoria del Elche que hubiera sido devastadora para los catalanes.

Ficha técnica:

2.- Elche: Dituro; Affengruber, Bigas (Chust, min. 46), Petrot; Tete Morente (Josan, min. 66), Aguado, Febas, Cepeda (Diangana, min. 72), Germán Valera (Pedrosa, min. 75); André da Silva (Álvaro Martínez, min. 72) y Rafa Mir.

2.- Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Pere Milla (Jofre, min. 58), Pol Lozano (Pickel, min. 58), Urko, Dolan (Miguel Rubio, min. 95), Edu Expósito (Terrats, min. 75) y Kike García (Roberto, min. 75).

Goles: 0-1, min. 6: Kike García. 1-1, min. 42: Aguado. 1-2, min. 57: Carlos Romero. 2-2, min. 89: Rafa Mir, de penalti.