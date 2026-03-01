De la alianza con el Real Madrid al redil de la UEFA: el cambiante rol del Barça en el fútbol internacional

Cuentan que Florentino Pérez jamás se fio de Joan Laporta, como no se fiaba en su momento de Luis Rubiales. Ambos fueron aliados tácticos para sus propios intereses y los del Real Madrid. De Rubiales se desentendió cuando lanzó esa Superliga que amenazaba a la UEFA en la que el granadino quería escalar. De Laporta, cuando decidió sacar al Barça de ese proyecto fallido de competición mientras tendía puentes con un Tebas con el que había tenido más tiranteces que encuentros durante su mandato.

La utilidad mutua entre los máximos dirigentes del Barça y el Real Madrid propició una entente contra natura, rechazada por sus propios aficionados, hoy ya muerta. Los contactos financieros de Florentino Pérez, uno de los empresarios más importantes de España además de 'pope' blanco, fueron vistos por Laporta como irrechazables para reestructurar la deuda del club e impulsar el Espai Barça. Un matrimonio en el que los enemigos eran bienes gananciales. Ninguno para Florentino como Javier Tebas, con quien Laporta no siempre se entendió bien.

Bernd Reichart (c), CEO de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, junto a Florentino Pérez y a Joan Laporta, en diciembre de 2022. / MARISCAL / EFE

La tentación de CVC

"LaLiga no tenía nada que ver con la que él había conocido. En su primera etapa como presidente, era poco más que una reunión de presidentes, no fiscalizaba. Cuando regresó a la presidencia, Laporta no terminaba de aceptar que ahora había unas normas comunes para todos los clubs, un ‘fair play’ económico, unos límites para la inscripción de los jugadores…", recuerdan fuentes del entorno de Tebas sobre aquella época en la que Laporta colmó sus ganas de "volver a veros".

La presencia de Mateu Alemany, que conocía bien LaLiga de su época como director general del Valencia, ayudó a engrasar las relaciones institucionales con el Barça. Conforme el hoy director de fútbol del Atlético fue quedando apartado de la primera línea, surgieron los problemas. De hecho, fuentes de la patronal sostienen que Laporta valoró muy seriamente en un par de ocasiones, en los primeros meses de su mandato, sumarse al acuerdo con CVC (que tantos problemas le resolvía a corto plazo) y, por tanto, dejar solo al Real Madrid. En una de ellas, a finales del año 2021, ya con Messi a París, llegó a transmitir que la firma era cuestión de días. Nunca llegó a ocurrir.

Joan Laporta y Javier Tebas, en una asamblea de LaLiga en abril de 2023. / LALIGA

En LaLiga no tienen dudas en responsabilizar a Florentino Pérez de aquella decisión definitiva de Laporta. El presidente del Real Madrid, enfrentado a Tebas y abandonado por la mayor parte de la élite europeo en su proyecto de Superliga, entendió que el Barça era un aliado estratégico e imprescindible en sus guerras institucionales y se afanó en tenerle en su trinchera.

La defensa de Florentino Pérez

Florentino le facilitó a Laporta todos sus contactos financieros (que son muchos y muy buenos) para que el Barça saliera lo más airoso posible de la crisis económica que le ahogaba y que aún le limita. “El Barça y el Real Madrid se tienen que ayudar”, llegó a decir Florentino ante sus propios socios compromisarios en noviembre de 2024.

De hecho, apenas un par de meses más tarde, hombres fuertes de Florentino levantaron teléfonos para intentar que el Gobierno facilitara la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor a la que LaLiga, amparándose en su interpretación de los reglamentos, se negaba. De eso solo ha pasado un año en el que, sin embargo, todo ha cambiado.

Para entonces, la UEFA ya investigaba el incumplimiento de las normas económicas por parte del club azulgrana. A diferencia de lo que ocurre en LaLiga, la UEFA no limita a priori, sino que sanciona a posteriori. Y desde Suiza llegaban ecos de que el castigo podría implicar incluso una exclusión temporal de la Champions.

Ceferin, presidente de la UEFA, y Laporta, presidente del Barça, en la final de la Champions femenina de 2021, en Turín. / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

El cambio de bando de Laporta

Laporta se vio entonces obligado a negociar con Aleksander Ceferin. No hubo sanción deportiva y la económica se limitó a 15 millones de euros, frente a los 60 iniciales. Casualidad o no, a partir de ese pacto, el Barça empezó a alejarse del Real Madrid y de su Superliga y acercarse al ecosistema de la UEFA y la ECA, la asociación de clubes europeos hoy llamada EFC.

Laporta se estaba cambiando de bando en mitad de la guerra, primero con disimulo, después con luz y taquígrafos. El colegueo del ahora candidato a la presidencia en el palco de Montjuïc con Ceferin y Al Khelaifi durante el Barça-PSG del pasado 1 de octubre escenificó el nuevo orden. El abandono formal de la ya difunta Superliga y la reincorporación a la EFC, este mismo mes, cerraron el círculo de más de cuatro años de alianza con Florentino y enfrentamiento con el resto de estamentos.

El presidente del Barça, Joan Laporta, del PSG, Nasser Al Khelaïfi y el máximo dirigente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en el palco del estadio Lluís Companys antes de empezar el Barça-PSG en Montjuïc. / JORDI COTRINA

En el Real Madrid se sintieron traicionados por Laporta, al que ya no quieren ni ver. La reacción más evidente fue cargar las tintas con el caso Negreira, por el que habían pasado de puntillas hasta entonces, para indignación del madridismo llano, personado el club en la causa judicial por una cuestión de mera estética. Ahora, es "el escándalo más grave de la historia del fútbol".

Relaciones "rotas"

José Ángel Sánchez, director general blanco, pasó de abrazar con efusividad a Laporta en las asambleas de LaLiga a prácticamente ignorarle. Tebas acogió con satisfacción la ruptura de ese frente en su contra que sirvió, entre otras cosas, para que Laporta rechazara sumarse a la denuncia ante el TAD que pide su inhabilitación por revelar información económica de carácter confidencial del club, a juicio del demandante, Miguel Galán.

"Las relaciones con el Real Madrid están rotas", sentenció Laporta hace apenas mes y medio, en Arabia Saudí, ya en un contexto preelectoral. El aspirante a la reelección azuza ahora el antimadridismo y contraataca a la campaña perenne de Real Madrid TV denunciando un presunto favor arbitral histórico y estructural a favor de los blancos. Resuelto, más o menos, el asunto de la financiación, no iba a entregarle la bandera a sus opositores electorales. Después de años de interesada alianza, ahora Laporta se presenta como la resistencia frente al Real Madrid. Por algo Florentino nunca se terminó de fiar de él. Ni Laporta de Florentino, claro.