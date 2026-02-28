Elecciones en el FC Barcelona
Xavi Hernández da su firma a Víctor Font y confirma su oposición a Laporta
El exfutbolista y extécnico azulgrana acudió este sábado a la sede del líder de la plataforma Nosaltres para ofrecer su apoyo público
Joan Laporta, presidente saliente y gran favorito para continuar liderando el gobierno del Barça, publicó hace unos días un libro junto al escritor Josep Maria Fonalleras en que trataba de tender puentes con algunas de las víctimas de su mandato. A saber, Leo Messi, a quien no renovó "por el bien del Barça", o los técnicos Ronald Koeman y Xavi Hernández. Con este último, eso sí, se mostró duro al afirmar que su principal apuesta siempre fue Hansi Flick y no él, y discutir el nivel de la preparación física durante la estancia en el banquillo del excentrocampista de Terrassa. También le recriminó sus vaivenes, su dimisión en diferido y no confiar en algunas de las piezas del primer equipo.
Pues bien, Xavi Hernández, que no ha vuelto a entrenar a equipo alguno desde que fuera despedido por Laporta en mayo de 2024 y que aguarda a un proyecto que le permita conciliar el trabajo con su vida familiar -su gran aspiración es encontrar un puesto de seleccionador, quizá para después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá-, ha vuelto a irrumpir en el 'entorno' azulgrana. Y lo ha hecho en el día determinante para la recogida de firmas, a poco más de 48 horas de que se cierre el plazo (el lunes a las 21.00 horas), para ofrecer su rúbrica a Víctor Font, quien en las elecciones de 2021 le ofrecía el mando en la dirección deportiva (pese a que Xavi nunca llegó a significarse públicamente, quizá consciente de que sería Laporta quien tomara el mando).
Irrupción en la precampaña
Xavi, en cualquier caso, y sin previo aviso, asomó este sábado por la mañana junto a su esposa, Núria Cunillera, y sus padres (Joaquim Hernández y Maria Mercè Creus) en la sede electoral del líder de la plataforma Nosaltres, ubicada en la Avinguda Diagonal, para publicitar su apoyo a Víctor Font. De hecho, Xavi ya fue el gran protagonista de la puesta de largo de la candidatura de Víctor Font el pasado mes de noviembre. Entonces, pese a no formar parte de la precandidatura, se sentó en primera fila.
El proyecto deportivo de Víctor Font, en cualquier caso, ha sido puesto en manos de Carles Planchart, Francesc Cos y Albert Puig, quienes, en caso de victorial electoral, liderarían la estructura técnica. Font, en cualquier caso, ha dejado claro durante esta precampaña que no cuenta con el actual director deportivo del Barça, Deco, quien esta semana concedió su firma a Joan Laporta junto a Bojan Krkic.
