El Villarreal pone a prueba el partido número 100 de Flick en el Barça

Hansi Flick ya figura en la historia del Barça. Pocos entrenadores han conquistado un triplete en su primera temporada en el Barça (Liga, Copa y Supercopa), aunque no fue el de máximo valor posible como el que luce en el historial de Pep Guardiola y Luis Enrique (Liga, Copa y Champions). Son unos cuantos más (diez) los que se han sentado más de cien partidos en el banquillo del Barça. El último fue su antecesor, Xavi Hernández: 143. El récord, aparentemente imbatible, lo posee el mito del barcelonismo: Johan Cruyff con 430. Ligó dos tripletes de títulos en su cuarta y quinta temporadas.

El Villarreal tratará de fastidiar hoy la efeméride (16.15 h.) y rebajar unas décimas el fantástico promedio de victorias que presenta Flick: 74 triunfos en 99 encuentros. El Barça ha celebrado cuatro títulos (la Supercopa de enero es el cuarto) con el mandato del entrenador alemán, que no veía inconveniente en añadir otros cien partidos en el Camp Nou pese a que esta semana ha cumplido 61 años.

Fermín, en el suelo con el balón, junto con Olmo, Kounde y Raphinha. / Dani Barbeito / SPO

Renovar otra vez

"¿Por qué no?", se preguntó retóricamente, dando a entender que no tendría, ni mucho menos, ningún inconveniente. «Era un sueño dirigir a un equipo como este y es un gran honor ser el entrenador del Barça», aseguró, antes de relatar en la sala de prensa todas las bondades de su trabajo. Incluido el clima. Para llegar a los 200 tendría que continuar más allá del 30 de junio de 2027, fecha en la que concluye su contrato. La salud y los resultados podrían impedirlo. O la marcha de Joan Laporta y/o la de Deco, con quienes dice sentirse muy conectado, según cuál sea el resultado de las elecciones. Los precandidatos tendrán la segunda y última oportunidad de recoger firmas que tendrán que presentar el lunes para pasar el corte.

El Villarreal ha vencido en las dos últimas visitas al Barça. Por 3-5 al equipo de Xavi Hernández, que provocó la dimisión diferida del técnico –renunció aquella noche de enero, pero continuó hasta el final, acordó la renovación y luego se canceló–, y por 2-3 en la penúltima jornada del curso anterior cuando los azulgranas conmemoraban el alirón liguero. El Villarreal es tercero en la Liga, con tres puntos más que el Atlético, el siguiente visitante en el Camp Nou, el próximo martes, cuando defenderá el 4-0 de la semifinal de Copa.

Rashford, Araujo y Gavi, en el entrenamiento de este viernes en la ciudad deportiva. / Dani Barbeito / SPO

Cambio de castigo

Flick se expresaba tan radiante y feliz por estar en el Barça -tal vez influyera también el fantástico resultado del sorteo europeo– que lamentó poco la lesión muscular de Frenkie de Jong, uno de los jugadores más ponderados por él. "Todos los equipos sufren problemas y hay que gestionarlos. Podía pasar, ha pasado, pero habrá la oportunidad para que jueguen otros futbolistas", valoró con un barniz positivo.

Mes y medio estará fuera De Jong, un periodo en el que habrá recuperado a otro de sus preferidos: Gavi. Ante el Villarreal no podrá contar tampoco con el sancionado Gerard Martín. No faltará nadie si alguien llega tarde a un cita, como en el pasado, cuando apartaba al infractor de la titularidad. Ahora se imponen multas monumentales. "Me creaba mucho estrés, porque miraba el reloj pendiente de si llegaban o no llegaban", confesó Flick.