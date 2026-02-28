El primer triplete de Lamine Yamal para festejar el cien de Flick

En el glorioso mandato de Flick, las jornadas de celebración acostumbraban a salir mal. Una curiosidad sin mayor trascendencia que terminó de repente. Por arte de magia. Las cifras redondas de las conmemoraciones nunca pudieron festejarse, no con el resultado a cuestas.

Los 25 partidos coincidieron con una derrota ante el Atlético de Madrid en Montjuïc (1-2) en la despedida del 2024. Los 50 se cumplieron en Dortmund, con un 3-1 en la Champions que no tuvo repercusión por el 4-0 de la ida. El empate de los 75 partidos fue más preocupante, en cambio, porque se saldó con un inesperado 3-3 en Brujas que invitó a los descreídos a adelantar la caducidad del modelo Flick.

Lamine Yamal y Hans-Dieter Flick se saludan tras la sustitución del delantero. / Alejandro Garcia / EFE

Los cien primeros partidos del vigente y válido proyecto que dirige el entrenador alemán se festejaron gracias a Lamine Yamal. Suyos fueron los tres goles que blindaron el triunfo, así de fácil es el resumen, antes de la simbólica guinda de Lewandowski.

Lamine Yamal consiguió su primer triplete antes que Lionel Messi, aunque el del astro argentino, a los 19 años, tuvo el pedigrí de firmarlo ante el Madrid. El récord imbatible para muchas generaciones pertenece a Paulino Alcántara, que lo completó a los 15 años y pico en el siglo pasado.

El primer balón

Flick volvió a sustituir a Lamine Yamal, que ya es el máximo goleador del equipo, pero esta vez el extremo no se lo tomó mal. Había llenado las alforjas y ese cambio era un subrayado de homenaje, para que se llevara la ovación exclusiva, única para él, ralentizada al coincidir con la de Raphinha. Reingresó en el césped para ir a buscar el primer balón que entra en su casa.

Lamine Yamal marca su tercer gol al Villarreal. / MANAURE QUINTERO / AFP

Dos minutos después del gol de Pape Gueye, con el cielo gris amenazando lluvia -no se preveíaningúnn diluvio-, las azafatas del palco empezaron a repartir mantas para que los vips no pasaran frío. Joan Laporta, que soportó impávido el gran chaparrón del Barça-Oviedo, se sentó en la grada de Lateral como un socio más, con el abrigo que se trajera de casa.

A algunos les sobró, porque el partido se calentó inmediatamente. Y no tanto a raíz del gol de Pape Gueye que pescó un balón suelto en el área, sino después de una gran ocasión del Villarreal que pudo significar el empate.

Los jugadores del Villarreal se lamentan de una ocasión perdida. / Toni Albir / EFE

Tarjetas para los azulgranas

Nació de una entrada que sufrió Lamine Yamal, que se quedó tendido en el suelo doliéndose del golpe de Pau Navarro. El Villarreal terminó la jugada, sin lanzar el balón fuera como había hecho el Barça dos veces en el primer tiempo tras sendas lesiones de los amarillos.

Flick se acercó a Marcelino aparentemente para recriminárselo, y tras una breve discusión se marchó. Raphinha discutió con varios jugadores del Villarreal. Los castigados solo fueron los azulgranas: Flick y Raphinha. Díaz de Mera se llevó otra bronca luego por ir a atender a un lesionado castellonense.

Pedro González. Pedri, durante el partido entre el Barcelona y el Villarreal. / Alejandro Garcia / EFE

Imprescindible Pedri

Entró Pedri para insuflar cordura en las filas barcelonistas, necesitadas de templanza, con un Raphinha irascible, cabreadísimo, y muy bien sustituido por Flick para evitar la expulsión. Entró Pedri para reordenar al equipo y reactivar las conexiones entre la defensa y la delantera, partido el equipo. Entró Pedri para acreditar la pertinencia de que se coree su nombre cuando está a punto de entrar en el campo con el pase que Lamine Yamal transformó en su triplete y aseguró el festejo de Flick. Lewandowski puso la guinda.