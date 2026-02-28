Los precandidatos a la presidencia del Barça arañan las últimas firmas entre banderas, bufandas y un ejército de voluntarios

Entre las bufandas y camisetas azulgrana de los aficionados FC Barcelona que se paseaban por los aledaños del Camp Nou este sábado por la tarde, sobresalían las banderas y chalecos amarillos del ejército de voluntarios que recogían firmas para los precandidatos a la presidencia del club. Bolígrafos, merchandising, carpetas con formularios y amplias sonrisas se convirtieron en las armas más poderosas de los tres opositores que coincidieron frente a sus carpas a pocos minutos del inicio del partido entre el Barça y el Villareal. El presidente Joan Laporta, actualmente el favorito y cuya carpa tenía la cola más larga, optó, sin embargo, por acceder al Estadio por otro sector evitando encontrarse con sus opositores y dándose uno de sus ya tradicionales baños de masas.

Entre tanto revuelo, los turistas, quizás algo descolocados por la efusividad de algunos voluntarios para conseguir algún garabato más en su libreta de firmas, preguntaban a los chavales de las carpetas que qué hacían allí. Algunos con más fluidez que otros al final terminaban por hacerles entender que se trataba de un asunto de semejante envergadura. "¿Quién quiere usted que sea el futuro presidente del Barça?", le preguntó uno de esos voluntarios a un turista que se había interesado por el proceso. "Messi", respondía sin rubor y entre risas el turista curioso con pinta de alemán. La mayoría no se enteraba de nada y al único que reconocían era a Laporta, pero los muchachos de los chalecos y las banderolas tenían claro su cometido y no dejaban de hacer pedagogía para el precandidato que les había armado con bolígrafo y carpeta.

Ambiente del último día de recogida de firmas en el Camp Nou para las candidaturas a las elecciones a la presidencia del Futbol Club Barcelona, coincidiendo con el Barça vs Villarreal. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Necesitamos un cambio"

En esta encarnizada guerra de estilográficas había quienes tenían más gracia para robar firmas que otros. "A mí no me han dicho que esté votando a nadie, solo recogían firmas", dudaba Andreu tras haber firmado y entregado sus datos a una de las voluntarias que revoloteaban por la Rambla del Barça sin saber bien bien para qué o quién. Quizás no se había enterado o quizás no se había querido enterar porque las señales estaban por todas partes, pero como él, había por las calles colindantes al Estadio socios que dudaban si lo que les requerían esos muchachos era un voto, un apoyo o su opinión para una mera encuesta.

De entre los que sí tenían algo más de idea y además derecho a decidir emergían posturas distintas. Desde los que no veían más opción que la de renovar a Laporta, a quienes tenían esperanzas de cambio y mostraban con orgullo su apoyo a otras candidaturas. "He decidido apoyar a Ciria porque aunque no considero que Laporta lo haya hecho mal, sí creo que necesitamos un cambio. Sobre todo en lo que respecta a los peñistas. Yo formo parte de tres peñas y espero que aunque está dificil, las cosas cambien porque en este mandato se nos ha arrinconado", afirma Xavi, quién se hace llamar 'El Pirata de Palafolls', tras haber conversado con Marc Ciria en su caseta y darse un apretón de manos. La aparición de Xavi Hernández en la sede de Víctor Font esta misma mañana para brindar su apoyo a la candidatura ha levantado también algunas pasiones. "Que figuras así muestren su apoyo te da qué pensar", reconocía Josep tras firmar en la libreta de uno de los voluntarios de 'Nosaltres', la candidatura de Font.

'El Pirata de Palafolls' tras firmar por Marc Ciria. / Marc Asensio Clupes / EPC

Apoyo mayoritario a Laporta

Como él, en todas las carpas, los niños y no tan niños, brindaban su apoyo a los precandidatos a cambio de selfies, llaveros, pulseras, camisetas y bolígrafos. "No hay color. Los demás solo critican", resumía José Miguel tras estampar su rubrica en el formulario de Laporta. un par de filas más atrás, Gerard y Maria posaban orgullosos para una foto con la camiseta que se han llevado tras dar su apoyo a Laporta. "El balance general de su gestión de estos años tan complicados es positivo. Hay cosas a mejorar como la sensación que tenemos los socios de que cada vez importamos menos, igual que las peñas, pero en el fondo, dentro de todo, Joan Laporta es la mejor opción y aunque es normal que tenga oposición, a menos que se junten no podrán hacer gran cosa", explica Gerard.

Gerard saca una foto a Maria con la camiseta de Joan Laporta. / Marc Asensio Clupes / EPC

Aunque se necesitan un mínimo de 2.337 firmas y que deberán entregarse antes del lunes a las 21h, después de hacerlo todavía podrán decidir unificar sus candidaturas. Sin embargo, hasta que llegue ese momento entre los precandidatos no hay amigos. Para algunos socios, ese hipotético pacto es una de las opciones más viables de destronar al monarca Laporta. "Que queremos un cambio está claro, porque a las peñas nos tienen abandonados, sin embargo yo no tengo de la mano de quién", reconoce Antoni Fernández, presidente de la peña barcelonista del Poblenou de Sabadell tras recoger papeletas de todos los candidatos para entregárselas a sus peñistas para que puedan estar informados antes de votar.