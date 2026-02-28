Lamine Yamal, tras su primer triplete: "Hasta ahora no me encontraba bien del todo, no estaba siendo feliz jugando"

"Tengo hambre", soltó a los micrófonos de TV3, notándose el estómago vacío después del partido en cumplimiento con el Ramadán. "Sonreía porque miraba a mi madre", dijo en la siguiente respuesta, con la espontaneidad de un muchacho de 18 años. Con la felicidad de haber disfrutado de un partido pleno, el soñado por cualquier futbolista, más aún si es delantero.

El primero desde que es profesional que culminaba con tres goles y que le convertía en el jugador más joven de la historia del Barça un triplete en la Liga. Antes que Lionel Messi, antes que Giovanni dos Santos, cuando ambos ya habían cumplido 19 años. Paulino Alcántara, el primer gran artillero del club, logró la proeza con 15 años pero no en competición.

Lamine Yamal y Junior contemplan la trayectoria del balón que se dirige hacia la red en el momentáneo 3-1 del Barça-Villarreal. / Gorka Urresola Elvira / SPO

Lamine Yamal aún tiene 18 y se llevó el balón del partido ante el Villarreal, firmado y dedicado por sus compañeros y que conmemoraba el partido número cien de Hansi Flick en el banquillo del Barça. Ese balón terminará en casa de Sheila Ebana, su madre, a la que saludó al final del encuentro. "Ahora que me lo firmen y te lo llevas", le dijo el hijo.

Cambio pactado

Flick volvió a sustituirle, pero esta vez no se enfadó el futbolista. Estaba pactado si llegaba el tercer gol, habían hablado antes del comienzo de la segunda mitad. El entrenador tiene muy presente el partido del martes ante el Atlético, donde el Barça tendrá que volver a marcar cuatro goles y no encajar ninguno para conducir el partido hasta la prórroga. "Habíamos hablado [con Flick] del cambio si marcaba el equipo y le dije que esperase a mi gol, y ha sido las dos cosas a la vez", desveló entre risas.

El secreto del 2-0

Contaba ya Lamine Yamal con los dos goles del equipo al descanso. El segundo fue una jugada deliciosa surgida de la nada. De un balón que recibió de Fermín -no contará como asistencia- pegado a la línea de banda y que terminó en la red con un tiro parabólico. Sí que fue una asistencia, y mayúscula, el pase de Pedri para que culminara su primer triplete.

Explicó el secreto del 2-0: "Tener calma. Al final, si el balón lo tengo yo, decido hacia dónde voy". Lo recibió y fue avanzando lentamente. "Esperé a que me saltara Cardona". Saltó, lo superó y entró en el área. "Casi me la quita Moleiro". Él fue más rápido, se anticipó con la puntera para evitar el choque y lanzó un tiro parabólico. "Tenía que entrar alguna”, cerró la narración, insinuando un cúmulo de frustraciones anteriores en el remate.

La pubalgia y algo más

Algo que tal vez ligaba con un sentimiento negativo acumulado. "Hasta ahora no me encontraba bien del todo, no estaba siendo feliz jugando. Era una mezcla de todo, ahora soy feliz jugando, tengo ganas de sonreír en el campo", confesó. Dijo que hacía una semana que se sentía pleno. Flick vinculó la alegría del futbolista al partido que había hecho, coronado con el triplete.

Lamine Yamal aludió a la pubalgia que arrastraba desde principios de temporada, que le forzó a ausentarse dos veces del equipo. Anidaba en su ánimo una sobredosis de presión, insinuó. "La gente quiere que con 16 años meta cien goles. Me gustaría a mí también, pero es muy difícil", contó el trigoleador liguero más joven de siglo. Por delante de Messi.

Palabras mayores. Otra récord de precocidad. Otra marca. "Me hace muy feliz porque ponen tu nombre en la historia del deporte", confesó Lamine Yamal al culminar su registro con un magistral pase de Pedri, reconocido y admirado por Santi Comesaña, el capitán del Villarreal: "Cuando entra Pedri cambia el partido. Él lo calmó todo. Nos quitó el balón, nos hacía correr detrás de ellos y filtró el pase que nos pasa tres líneas defensivas y acaban marcando el tercero y ahí nos rendimos un poco".