Faustino Oro busca convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

El joven prodigio Faustino Oro arranca este sábado el reto más grande de su corta historia: convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. El argentino, de 12 años, participa en el Abierto de Aeroflot en Moscú buscando la tercera norma que le convierta en el Gran Maestro más joven de la historia. En una conversación en chess.com con el Maestro Internacional español, David Martínez, conocido popularmente como "El Divis", Faustino confiesa "tengo la posibilidad del récord, pero voy a ir a jugar, intentar disfrutar e ir sin presión". Faustino tiene 12 años y cuatro meses y debe lograr su tercera norma antes del 11 de marzo. Las dos anteriores las consiguió en el torneo 'Prodigios y Leyendas' en Madrid y en el Memorial Szmetan-Giardelli en Buenos Aires. Ahora busca la tercera en el 21º Open Internacional Aeroflot en Moscú.

Oro ya ha superado los 2500 puntos de Elo, que es otro requisito oficial de la FIDE para el título. Y ahora busca la tercera norma obligatoria en un torneo abierto, porque según las reglas de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), al menos una de las normas debe obtenerse en un torneo abierto (con formato suizo y muchos participantes). Por eso su participación en Moscú es decisiva.

El torneo Aeroflot de Moscú

Faustino compite en el Aeroflot Open, uno de los torneos abiertos más prestigiosos del circuito, que se juega entre hoy y el 5 de marzo en el Hotel Carlton de Moscú. El torneo cuenta con 180 participantes, de los que 52 son Grandes Maestros y 9 son Grandes Maestras. Entre ellos aparecen Ian Nepomniachtchi, excandidato al título mundial, el estadounidense Fabiano Caruana, Andrey Esipenko, el creativo Daniil Dubov, el veterano Alexander Grischuk, o el también joven prodigio indio Raunak Sadhwani. Hay 14 jugadores con rating por encima de 2600, y Faustino arranca como 35º preclasificado, siendo el Maestro Internacional mejor clasificado, porque todos los jugadores mejor clasificados que él son Grandes Maestros. El elevado nivel del torneo hace que lograr la tercera sea muy exigente, pero al tiempo es muy relevante que haga en este entorno.

Faustino lleva todo el año jugando ante jugadores de más nivel del circuito y demostrando una madurez impensable para un niño de 12 años. El argentino afincado en Barcelona confiesa que la experiencia de jugar con jugadores de primer nivel le costó, pero "ahora ya tengo mucha experiencia y me parece que es normal. Disfruto más cuando estamos los dos apurados. Medio juego tenso, muchas piezas... me suele gustar más". Oro admite que al nivel que se encuentra en estos momentos y la calidad de sus rivales "ganar partidas ganadas me parece bastante difícil. Ahora estoy jugando contra grandes maestros que no se van a rendir, obviamente". Después de su destacada actuación en el Tata Steel 2026, ahora necesita completar una actuación superior a 2600 Elo para superar el récord de precocidad de Abhimanyu Mishra que se convirtió en el Gran Masestro más joven de la historia con 12 años, 4 meses y 25 días. El 11 de marzo es la fecha límite.

El joven prodigio advierte que "el tema de la norma no me obsesiona, mi meta es jugar con mis mejores armas ante rivales de alto nivel. Si juego bien, la norma va a venir sola". Y apunta un nombre como favorito a ganar el torneo moscovita: "Fabiano Caruana llega muy fuerte, aunque va a ser un torneo muy cerrado y cualquiera que tenga un buen rendimiento se lo puede llevar".