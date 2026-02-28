Ciria coloca un mural frente al Camp Nou contra los VIP's en el día decisivo de la recogida de firmas

Este sábado viven los precandidatos a la presidencia del Barça un día decisivo en sus aspiraciones. Juega el primer equipo frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou (16.15 h.), y los aspirantes a la silla presidencial (Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria) tendrán que confiar en que los socios adviertan la presencia de sus casetas en el estadio para dar un último empujón a la recogida de firmas que les permita pasar el corte (2.337 son necesarias y deben ser entregadas este lunes antes de las 21.00 horas).

No está siendo un proceso sencillo. De hecho, las conversaciones que han ido teniendo miembros de las diferentes precandidaturas en cuanto a formalizar una unión que les permita competir mínimamente frente al gran favorito en los comicios, Joan Laporta, tiene que ver con ello. De ahí que todos estén esperando a contabilizar los avales que puedan recogerse este sábado para tomar una decisión (aunque los aspirantes pueden unirse incluso después de la entrega de firmas).

Del autocar al mural

Por lo pronto, todos están jugando sus cartas. Mientras Joan Laporta espera darse otro baño de masas cuando baje de su autocar de campaña, aparcado frente al Boulevar del Camp Nou, Marc Ciria continúa tirando de inventiva. Amaneció el día con un grafiti pintado en una de las vallas que protegen las obras del estadio con el mensaje: "Los socios/as más mayores serán siempre nuestros VIP's". Un lema que discute el valor que se ha dado en los últimos tiempos a los aficionados extranjeros con mayor poder adquisitivo, pero que por otro lado han sacado al club de más de un entuerto económico.

El mural ha sido realizado por los artistas Ivan Astro (ivokaima) y Adrià Bosch (Axe Colours). Este último -y ahí las sinergias en cuanto a la complicada inventiva- ya realizó para otro de los aspirantes, Víctor Font, a un cuadro con el rostro de Leo Messi, otro de los grandes protagonistas de esta precampaña pese a que el argentino no haya abierto la boca.

Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria colocan este sábado tres carpas de recogida de firmas, todas ellas dispuestas entre la Tribuna, el Gol Sur, y el Lateral, que son las zonas abiertas a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona conceda la licencia 1C que permita la operatividad del Gol Norte.

Noticias relacionadas

Las casetas estarán operativas desde las 14.45 h. hasta una hora después de la conclusión del partido contra el Villarreal.