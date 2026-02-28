CAMP NOU, 16.15 H.
La alineación del Barça ante el Villarreal: vuelven Cubarsí y Balde
El partido número cien de Hansi Flick con el Barça
Hansi Flick ha practicado cuatro cambios en la alineación que presenta ante el Villarreal. Del domingo frente al Levante a esta tarde frente al tercer clasificado de la Liga han perdido el sitio Gerard Martín, Cancelo, De Jong y Lewandowski, aunque Martín está sancionado y De Jong se lesionó en un entrenamiento esta semana.
Los dos cambios en la defensa comportan el regreso a la titularidad de Pau Cubarsí y Alejandro Balde, que se reunirán con los inamovibles Koundé y Eric. La forzosa salida de Frenkie de Jong brinda el regreso de Fermín López para ejercer de interior junto a Olmo y que sea Marc Bernal, por segundo partido consecutivo, quien ejerza de mediocentro.
En el ataque solo se registra la novedad de Ferran Torres en lugar de Lewandowski, muy apagado en sus últimas actuaciones, aunque tal vez Flick le reserve para el miércoles ante el Atlético para remontar el 4-0 de la ida.
La alineación número cien de Flick en partido oficial es la siguiente: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Fermín, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.
