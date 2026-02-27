Sorteo de Champions League, hoy: a qué hora es, equipos clasificados y posibles cruces de octavos

La Champions League 2025/26 está viviendo semana los partidos de vuelta de eliminatoria de dieciseisavos de final. Ocho cruces en los que participan los 16 equipos que quedaron clasificados entre las posiciones 9ª y 24ª de la fase liga, en búsqueda de un hueco en los octavos de final.

En esa siguiente fase, cuyos partidos se disputan el 10-11 y el 17-18 de marzo, los ocho primeros clasificados de la fase liga se cruzarán con los ganadores de las eliminatorias, teniendo los primeros la ventaja de campo. Es decir, jugarán en casa el encuentro de vuelta.

Brujas-Atlético / Omar Havana / AP

Eliminatorias de dieciseisavos

Atlético -Brujas

-Brujas Leverkusen-Olympiacos

Inter-Bodo/Glimt

Newcastle-Qarabag

Real Madrid -Benfica

-Benfica Atalanta-Dortmund

Juventus-Galatasaray

PSG-Mónaco

El sorteo que se celebrará este viernes 27 de febrero hasta las 12.00 horas será el último de esta Champions y dejará ya fijado todo el camino hacia la final de Budapest del próximo 30 de mayo. Será un sorteo sencillo, dado que cada equipo solo tendrá dos posibles oponentes, en función de la posición de todos ellos en la fase liga.

Marc Bernal, durante el partido ante el Copenhague. / AFP7 vía Europa Press

