Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsOposicionesBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenAlta VelocidadBridgertonEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Futbol

Sorteo de Champions League, hoy: a qué hora es, equipos clasificados y posibles cruces de octavos

Los ocho primeros de la fase liga esperan la resolución del 'playoff' para conocer sus posibles rivales en la siguiente ronda

El sorteo de la Champions.

El sorteo de la Champions. / Pedro Rocha / AP

El Periódico

El Periódico

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Champions League 2025/26 está viviendo semana los partidos de vuelta de eliminatoria de dieciseisavos de final. Ocho cruces en los que participan los 16 equipos que quedaron clasificados entre las posiciones 9ª y 24ª de la fase liga, en búsqueda de un hueco en los octavos de final.

En esa siguiente fase, cuyos partidos se disputan el 10-11 y el 17-18 de marzo, los ocho primeros clasificados de la fase liga se cruzarán con los ganadores de las eliminatorias, teniendo los primeros la ventaja de campo. Es decir, jugarán en casa el encuentro de vuelta.

Atletico Madrid's Ademola Lookman, centre right, celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League play-off first leg soccer match between Club Brugge and Atletico Madrid, in Bruges, Belgium, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Omar Havana)

Brujas-Atlético / Omar Havana / AP

Eliminatorias de dieciseisavos

  • Atlético-Brujas
  • Leverkusen-Olympiacos
  • Inter-Bodo/Glimt
  • Newcastle-Qarabag
  • Real Madrid-Benfica
  • Atalanta-Dortmund
  • Juventus-Galatasaray
  • PSG-Mónaco

El sorteo que se celebrará este viernes 27 de febrero hasta las 12.00 horas será el último de esta Champions y dejará ya fijado todo el camino hacia la final de Budapest del próximo 30 de mayo. Será un sorteo sencillo, dado que cada equipo solo tendrá dos posibles oponentes, en función de la posición de todos ellos en la fase liga.

Noticias relacionadas

Marc Bernal, durante el partido ante el Copenhague.

Marc Bernal, durante el partido ante el Copenhague. / AFP7 vía Europa Press

Cruces de octavos de final

  • Arsenal vs ganador Atalanta-Dortmund o ganador Leverkusen-Olympiacos
  • Bayern vs ganador Atalanta-Dortmund o ganador Leverkusen-Olympiacos
  • Liverpool vs ganador Juventus-Galatasaray o ganador Atlético-Brujas
  • Tottenham vs ganador Juventus-Galatasaray o ganador Atlético-Brujas
  • FC Barcelona vs ganador PSG-Mónaco o ganador Newcastle-Qarabag
  • Chelsea vs ganador PSG-Mónaco o ganador Newcastle-Qarabag
  • Sporting Portugal vs ganador Real Madrid-Benfica o ganador Inter-Bodo/Glimt
  • Manchester City vs ganador Real Madrid-Benfica o ganador Inter-Bodo/Glimt

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL