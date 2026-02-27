Futbol
Sorteo de Champions League, hoy: a qué hora es, equipos clasificados y posibles cruces de octavos
Los ocho primeros de la fase liga esperan la resolución del 'playoff' para conocer sus posibles rivales en la siguiente ronda
La Champions League 2025/26 está viviendo semana los partidos de vuelta de eliminatoria de dieciseisavos de final. Ocho cruces en los que participan los 16 equipos que quedaron clasificados entre las posiciones 9ª y 24ª de la fase liga, en búsqueda de un hueco en los octavos de final.
En esa siguiente fase, cuyos partidos se disputan el 10-11 y el 17-18 de marzo, los ocho primeros clasificados de la fase liga se cruzarán con los ganadores de las eliminatorias, teniendo los primeros la ventaja de campo. Es decir, jugarán en casa el encuentro de vuelta.
Eliminatorias de dieciseisavos
- Atlético-Brujas
- Leverkusen-Olympiacos
- Inter-Bodo/Glimt
- Newcastle-Qarabag
- Real Madrid-Benfica
- Atalanta-Dortmund
- Juventus-Galatasaray
- PSG-Mónaco
El sorteo que se celebrará este viernes 27 de febrero hasta las 12.00 horas será el último de esta Champions y dejará ya fijado todo el camino hacia la final de Budapest del próximo 30 de mayo. Será un sorteo sencillo, dado que cada equipo solo tendrá dos posibles oponentes, en función de la posición de todos ellos en la fase liga.
Cruces de octavos de final
- Arsenal vs ganador Atalanta-Dortmund o ganador Leverkusen-Olympiacos
- Bayern vs ganador Atalanta-Dortmund o ganador Leverkusen-Olympiacos
- Liverpool vs ganador Juventus-Galatasaray o ganador Atlético-Brujas
- Tottenham vs ganador Juventus-Galatasaray o ganador Atlético-Brujas
- FC Barcelona vs ganador PSG-Mónaco o ganador Newcastle-Qarabag
- Chelsea vs ganador PSG-Mónaco o ganador Newcastle-Qarabag
- Sporting Portugal vs ganador Real Madrid-Benfica o ganador Inter-Bodo/Glimt
- Manchester City vs ganador Real Madrid-Benfica o ganador Inter-Bodo/Glimt
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Flick no toca la idea, pero sí altera las jerarquías del Barça
- Aitana Bonmatí aterrizará en Estados Unidos este verano
- MotoGP arranca en Tailandia... con el acuerdo para 2027-2031 aún en boxes
- Ni Luka Doncic ni los 243 centímetros de Pat Riley pueden con Hugo González y los Boston Celtics
- Sergi Bruguera, extenista: 'El balance de Laporta es nefasto, de lo peor que ha habido
- Una encuesta de la oposición a Laporta cifra en un 28% los socios indecisos y pone en valor una posible unión
- Son tan atrevidos, que ni siquiera se esconden