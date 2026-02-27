En Directo
Fútbol
Sorteo de Champions, hoy en directo: última hora de los emparejamientos de octavos y rivales del Barça, Real Madrid y Atlético
Siga el minuto a minuto del evento protocolario que se celebra en Nyon (Suiza) hoy viernes 27 de febrero a partir de las 12h en España
Giacomo Leoni Amat
La Champions League 2025/26 entra en el tramo más determinante de la temporada. Tan solo quedan 16 equipos vivos después de disputarse la fase liga y los playoffs, los cuales conoceran su camino a la final a partir del sorteo de las 12h, el cual está dividido entre los ocho primeros clasificados de la fase liga y los ocho que superaron la ronda de playoffs, con ventaja de campo para los primeros.
Para cada equipo solo hay dos posibles rivales: en el caso del Barça, se podría cruzar en octavos con el PSG o el Newcastle. Los dos posibles rivales del Real Madrid son el Sporting de Portugal y el Manchester City. El Atlético de Madrid podría enfrentarse a Liverpool o Tottenham. La ida de los octavos se disputará el 10-11 y la vuelta el 17-18 de marzo.
Leverkusen - Arsenal
El líder de la Premier League y la Champions se mide ante el club alemán en el último cruce del sorteo. En caso de que el Barça avanzar a semis, los de Mikel Arteta serían su rival más probable.
Atleti - Tottenham
El conjunto del norte de Londres volverá al escenario donde perdió la final de la Champions en 2019, pero tiene la vuelta en casa donde no ha perdido ninguno de sus últimos 24 partidos en Europa. De pasar el Atleti, se enfrentaría al ganador del Barça - Newcastle.
Atalanta - Bayern München
Los de Bergamo volverán a jugar una eliminatoria contra un equipo alemán tras eliminar al Borussia Dortmund en los playoffs.
Galatasaray - Liverpool
Los turcos viajan a Anfield para la vuelta, pero se harán fuertes en casa donde ya ganaron frente a los de Arne Slot en la fase liga (1-0).
PSG - Chelsea
La revancha de la final del Mundial de Clubes está servida.
Barça - Newcastle
Los de Hansi Flick volveran al St James Park para la ida de octavos.
Sporting Portugal - Bodo Glimt
Un duelo de menos nivel entre los portugeses y los noruegos.
Manchster City - Real Madrid
Será el décimo y undécimo enfrentamiento entre Guardiola y el Madrid en los últimos cuatro años.
Vídeo explicativo
La UEFA muestra el procedimiento del sorteo, en el que se muestra como se emparejan los equipos hasta la final, teniendo en cuenta la ventaja de campo y los robatorios de ese factor tan importante en esta competición.
Ivan Rakitic, mano inocente
El excentrocampista croata del Barça es el primer invitado a participar en el sorteo: "Quiero felicitaros porque creo que el formato es mucho más emocionante. Los últimos partidos fueron increíbles verlos en televisión y se disfruta muchísimo."
