Sorteo Champions
Fútbol

Sorteo de Champions, hoy en directo: última hora de los emparejamientos de octavos y rivales del Barça, Real Madrid y Atlético

Siga el minuto a minuto del evento protocolario que se celebra en Nyon (Suiza) hoy viernes 27 de febrero a partir de las 12h en España

El trofeo de la UEFA Champions League en la sede del sorteo.

El trofeo de la UEFA Champions League en la sede del sorteo. / MOHAMMED BADRA / EFE

Giacomo Leoni Amat

La Champions League 2025/26 entra en el tramo más determinante de la temporada. Tan solo quedan 16 equipos vivos después de disputarse la fase liga y los playoffs, los cuales conoceran su camino a la final a partir del sorteo de las 12h, el cual está dividido entre los ocho primeros clasificados de la fase liga y los ocho que superaron la ronda de playoffs, con ventaja de campo para los primeros.

Para cada equipo solo hay dos posibles rivales: en el caso del Barça, se podría cruzar en octavos con el PSG o el Newcastle. Los dos posibles rivales del Real Madrid son el Sporting de Portugal y el Manchester City. El Atlético de Madrid podría enfrentarse a Liverpool o Tottenham. La ida de los octavos se disputará el 10-11 y la vuelta el 17-18 de marzo.

