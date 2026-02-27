Rafael Yuste admite que fue socio de las compañías vinculadas a una estafa de 100.000 euros

Dentro de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona sobre una presunta estafa a una inversora que entregó unos 100.000 euros a las sociedades Core Store, ubicada en Barcelona, y CSSB Limited, radicada en Hong Kong, este viernes han declarado como acusados el presidente interino del Barça, Rafael Yuste, el economista y exdirectivo del club azulgrana Xavier Sala i Martín y el exdirector de TV3, del Barça y expropietario del CF Reus Deportiu Joan Oliver. El expresidente del Barça y actual candidato Joan Laporta lo hizo hace unas semanas también como investigado.

La mitad del dinero invertido fue para el proyecto del ascenso de categoría del Reus, del que ha recuperado unos 35.000 euros según sus abogados y los otros 50.000 euros para comprar acciones de un equipo de la Superliga China. Pese a esto, el letrado de la inversora, José Oriola, considera que la finalidad de este dinero era cubrir las pérdidas que los acusados tenían con la quiebra del Reus, equipo que acabó desapareciendo.

En su declaración en el juzgado Yuste ha explicado que era socio de Core Store y CSSB Limited y sabe que se usó su imagen, igual que las de los otros tres investigados, para captar inversores. Sin embargo, ha explicado que no participó en ninguna firma ni proyecto para conseguir capital.

En el mismo sentido ha declarado Sala i Martin quien ha asegurado que perdió 200.000 euros con una inversión similar en el proyecto del Reus al tratarse de una operación "fallida". También ha añadido que hizo algún asesoramiento pero se ha desmarcado de la captación de inversores. En este sentido, los letrados de la denunciante mantienen que fueron Laporta y Oliver quienes se dedicaban a estos proyectos, tal y como acreditan los documentos aportados al procedimiento en los que se acuerdan las inversiones.

Uno de estos documentos se ha mostrado a Oliver en su declaración y ha reconocido que su firma es la de representante de la compañía mientras que la de Laporta "únicamente aparece como testigo", una afirmación que cuestiona los abogados de la inversora que creen que el expresidente del Barça presuntamente participó en esta operación.

José Oriola ha señalado que los próximos pasos a seguir pasan por ver el papel de la persona que también firma en el documento junto a su clienta y que debe decidir si pide el archivo para Yuste y Sala i Martín al constatar que no tuvieron nada que ver en la captación de 100.000 euros de la denunciante. Además, el abogado ha recordado que Laporta está imputado en tres procedimientos judiciales y que todavía se desconocen el paradero de ocho millones de euros.

Por su parte, Jordi Pujalte, letrado de Laporta, Sala i Martín y Oliver, ha explicado que en los próximos días pedirán el archivo del procedimiento tras estas nuevas declaraciones testificales. Hay explicado que ni Laporta, ni Yuste ni Sala i Martín tuvieron nada que ver en la captación de inversores, ya que únicamente eran socios de Core Store, pero que no participaron en ningún proyecto empresarial. Sobre la captación de los 100.000 euros a la denunciante ha remarcado que considera que no existió ningún engaño y que existe un acuerdo con la inversora de 2023 en el que hay un compromiso por parte de Oliver de devolver el dinero, tanto de la inversión como de la compra de acciones.

El juzgado investiga a los cuatro excargos del Barça por presuntamente estafar unos 100.000 euros mediante dos sociedades a una inversora a cambio de una rentabilidad del 6%. Hay varios procedimientos judiciales abiertos contra Laporta por la entrega de dinero de inversores a estas sociedades a cambio de una rentabilidad anual alta, aunque finalmente no percibieron lo prometido, ni recuperaron los fondos que habían dado.

La querella que se investiga en este juzgado señala que los acusados presuntamente usaron su "credibilidad profesional" para atraer a estos inversores. Los cuatro aparecen en folletos de algunos de los proyectos, como uno de CSSB Limited que mostraba la compra de un club de fútbol chino de categoría inferior, el Beijing Institute of Technology, que se iba a nutrir de una academia de fútbol como la del Barça. En este proyecto se hace referencia al modelo de negocio que Laporta y colaboradores impulsaron en el club azulgrana y que habían reproducido en el CF Reus, un club que acabaría desapareciendo por la mala gestión.

En concreto, Laporta tiene otros dos procedimientos abiertos, en los que está acusado, por su presunta vinculación con la sociedad CSSB Limited, radicada en Hong Kong y cuyo representante legal fue Joan Oliver, exdirector general del Barça bajo el primer mandato del actual presidente azulgrana. Tres juzgados indagan varias operaciones similares de captación de inversores a los que se les prometía una rentabilidad anual de entre el 6 o el 7%.