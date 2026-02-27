Así queda el cuadro de la Champions tras el sorteo de octavos: Barça, Madrid y Atlético descubren su camino a la final

FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen sus rivales para octavos de final, así como su posible camino hasta la hipotética final del 30 de mayo en Budapest. El conjunto de Hansi Flick volverá a viajar a St James Park para medirse en la ida de octavos de final con el Newcastle United, el equipo del norte de Inglaterra al que derrotó en la primera jornada de la fase liga por 1-2.

El Real Madrid también se cruza con un viejo conocido, en un duelo que ya empieza a ser habitual en la Champions. Pep Guardiola volverá al Bernabéu con su Manchester City para la ida, mientras que el Atlético hará lo mismo en el Metropolitano contra el Tottenham Hotspur. Tres rivales ingleses para los tres españoles que todavía aspiran a ganar la máxima competición europea.

El cuadro completo de la Champions 25/26.

Barça y Atlético se podrían enfrentar en cuartos de final si ambos pasan la eliminatoria, mientras que el Madrid ha ido en el otro lado del cuadro y no se podría enfrentar a sus rivales domésticos hasta una hipotética final de la Champions. Al mismo tiempo, Barça y Atleti evitan a PSG, Bayern, Manchester City y Liverpool hasta el 30 de mayo, aunque el Arsenal esperaría en semifinales. Los de Mikel Arteta se miden al Bayer Leverkusen y al ganador del partido entre Bodo/Glimt y Sporting CP en unos posibles cuartos.

El gran duelo destacado de octavos que no incluye representantes de la Liga EA Sports es el PSG-Chelsea. Luis Enrique evita un regreso al Camp Nou y viajará a Stamford Bridge para una revancha de la final del Mundial de Clubes que perdió por 3-0 contra el equipo entonces dirigido por Enzo Maresca. El actual entrenador de los blues es Liam Rosenior, y desde su llegada el pasado 6 de enero, los londinenses no han perdido ningún partido de liga.

Luis Enrique confronta físicamente a Joao Pedro y Andrey Santos del Chelsea, en la final del Mundial de Clubes. / Ángel Colmenares / EFE

El Bayern Munich de Vincent Kompany recibe a la Atalanta, después que los de Bergamo eliminaran al Borussia Dortmund en los playoffs. Los alemanes serían el rival del Madrid en cuartos si ambos pasan la eliminatoria. El Liverpool volverá a viajar a Turquía para la ida contra el Galatasaray, donde perdió 1-0 en la fase liga y espera que la vuelta en Anfield sea clave para pasar a cuartos, donde esperaría el ganador del PSG-Chelsea.

Formato

Es el segundo año que se disputa la Champions League con este formato, así que el reglamento sigue siendo el mismo con una simple excepción. Mientras que la temporada pasada, a partir de cuartos de final, el orden de los partidos se decidía por sorteo puro, ahora el equipo que haya quedado mejor posicionado en la fase de liga tiene el derecho automático de jugar el partido de vuelta en casa en todas las rondas eliminatorias (octavos, cuartos y semis). Si un equipo con peor clasificación elimina a uno que estaba por encima, le roba su ventaja de campo para la siguiente fase. Por ejemplo, si el Atlético de Madrid elimina al Tottenham en octavos, jugaría la vuelta como local frente al Barça en unos hipotéticos cuartos.

