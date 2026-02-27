El cuestionario de las elecciones
Pichi Alonso, exjugador del Barça: "Apuesto por la continuidad de Laporta sin ninguna duda"
José Manuel Lázaro, exjefe de prensa del Barça: "Ahora es muy fácil ser laportista"
Sergi Bruguera, extenista: "El balance de Laporta es nefasto, de lo peor que ha habido"
Ángel 'Pichi' Alonso (Benicarló, 71 años) ya mostró su apoyo a Joan Laporta en las elecciones de 2021. Cinco años después, no tiene dudas cara a la cita del 15 de marzo: mantiene su confianza en el expresidente tras un mandato convulso marcada por decisiones trascendentes en varios ámbitos.
El exdelantero jugó en el Barça entre 1982 y 1986, con un total de 87 partidos oficiales y 20 goles, incluido el legendario 'hat trick' al Göteborg en las semifinales de la Copa de Europa de 1986 en una de las grandes noches de la historia del club. Ahora colabora como analista en Movistar y otros medios.
El cuestionario
Viendo como estaba el club cuando lo cogió el equipo de Laporta pienso que el hecho de conseguir ligas, títulos y demás le da un balance claramente positivo a esta última etapa del presidente.
Todo da a entender que Laporta es el máximo aspirante y el favorito para continuar siendo presidente del FC Barcelona. La situación acuciante a nivel económico que tuvo afrontar y la buena respuesta en la parcela deportiva con Hansi Flick a la cabeza son factores claves. Por todo ello, apuesto y soy partidario de la continuidad de Laporta sin ninguna duda.
Lógicamente debe preocupar a todos los socios y simpatizantes del Barça. La situación económica es horrorosa por todo lo que oigo, aunque yo no soy un especialista, ni mucho menos. Pero el Barça es un club tan grande que pasará página sin problema.
Debe volver, sin duda. Messi ha sido el mejor jugador de la historia del FC Barcelona y su sitio está aquí. Cuando acabe su carrera futbolística allá donde esté, sea en Miami, sea en Argentina, lógicamente debe regresar al Barça y formar parte del área deportiva, institucional o de lo que haga falta. Hay que hablarlo bien con él, pero Messi tiene que estar en el Barça.
Es cierto que el protagonismo de los socios en el Barça ha ido de más a menos. Antes, el 80% del presupuesto eran los socios, hoy en día apenas cuentan en los ingresos económicos del club azulgrana.
