Víctor Font asignará abonos a los 5.000 primeros de la lista de espera
El precandidato reservará entre 1.000 y 5.000 asientos por partido a los otros 10.400 socios de la lista
Los primeros 5.000 socios del Barça de la lista de espera para tener un abono en el Spotify Camp Nou recibirán el carnet directamente. Pagando, por supuesto. Y cuando el estadio esté completamente terminado, algio imposible de precisar una fecha por los monumentales atrasos acumulados. Pero esa es la promesa que ha adelantado Víctor Font si vence en las elecciones del próximo 15 de marzo.
Esos 5.000 socios (de una lista de 15.400, calcula la precandidatura) amontonan una antigüedad superior a los diez años de permanencia. Ahora se les abre la vía para acceder al carnet soñado, aunque no será de forma inminente. Los siguientes 10.400 tendrán acceso a entradas asequibles, al precio medio que cuesta ese mismo asiento para el abonado. En cada partido se pondrán a su disposición entre 1.000 y 5.000 localidades; serán las menos en los partidos europeos por la cantidad de asientos que usurpa la UEFA y la mayor demanda que habrá.
Políticas sociales
La reducción de ingresos por la vía de entradas se calcula en un orquilla entre 10 y 15 millones de euros. "La compensaremos con el incremento de otras partidas", explicó Font, para sellar la voluntad del grupo que lidera, Nosaltres, de marcar distancias con la visión de Joan Laporta.
"Todas nuestra políticas son sociales y van destinadas a promover que los socios vuelvan al Camp Nou y al Palau Blaugrana", expuso Font. "No son cantidades menores, pero con los 50 millones de euros de comisión que dieron a Darren Dein podríamos cubrirla durante cinco años".
Los 5.000 beneficiados directamente ocuparían las localidades que se hubieran dado de baja tanto de baja como de sus abonos en los últimos años en cualquier lugar del estadio. Quienes no pudieran asumir esa butaca por cuestiones laborales o de salud, no perderían su lugar en la lista porque podrían pedir una excedencia (hasta un máximo de tres) para optar a ese abono al año siguiente.
