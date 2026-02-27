BARÇA-VILLARREAL
Flick cumple cien partidos con el Barça y prevé cumplir cien más: "¿Por qué no?"
"Era un sueño dirigir a un equipo como este y es un gran honor ser el entrenador del Barça", explica el técnico, que ha ganado 74 de los 99 encuentros y ha sumado cuatro títulos
Hansi Flick cumplirá su partido número cien al frente del Barça ante el Villarreal. No descarta cumplir cien más al frente del banquillo azulgrana. "¿Por qué no?", se pregunta, sin encontrar ningún inconveniente a continuar, siempre que la salud y los resultados, por este orden, les respondan.
"Era un sueño dirigir a un equipo como este y es un gran honor ser el entrenador del Barça", afirma el técnico alemán, que ha conquistado cuatro de los cinco títulos disputados. Sólo se le ha escapado la Champions de la temporada anterior.
De los 99 partidos hasta la fecha, el Barça ha ganado 74, con 9 empates y 16 derrotas. Los culés han celebrado 277 goles y han lamentado 118 en contra. Solo Luis Enrique, con 80 triunfos, y Helenio Herrera, con 76, firmaron un porcentaje más victiorioso.
"Es realmente fantástico porque disfruto cada día que paso aquí con los jugadores, el staff, los aficionados... El clima es perfecto, tengo un trabajo maravilloso, hay grandes jugadores en La Masia... todo el mundo debe estar orgulloso de este equipo", recitó Flick de todos los parabienes que encuentra. Incluso de poner buena cara al mal tiempo por la lesión sufrida por Frenkie de Jong, que estará mes y medio fuera del equipo. "Podía pasar, ha pasado, y no es un momento fácil para nosotros, pero habrá la oportunidad para que jueguen otros futbolistas, y me centraré en eso", dijo. "Pienso de manera positiva", añadió.
Multas por retrasos
Tan contento está Flick que tuvo a bien aclarar el cambio del sistema de multas del régimen interno. A su llegdaa impuso el técnico que cualquier retraso se pagaría con la pérdida de la titularidad.
"Me creaba mucho estrés", confesó entre risas, "porque miraba el reloj pendiente de si llegaban o no llegaban". Era un perjuicio, además, para el club y el propio Flick llegó a la evidencia de que estaba equivocado como entrenador. Jules Kounde, por ejemplo, dejó de jugar tres partidos en la temporada anterior.
"No me gustaba porque era una presión también para mí, y decidí hablar con los capitanes", aclaró después de que Pedri y Ferran Torres hubieran desvelado en un programa de televisión, que pasarían a pagar multas altísimas. "Desde entonces nadie ha llegado tarde, por lo que supongo que tomamos la decisión adecuada", bromeó Flick.
