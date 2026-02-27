Presupuestos de la Generalitat 2026: Esports representa el 0,2% de las cuentas, lejos del 1% que reclama el sector

La principal demanda del sector deportivo catalán aún no está satisfecha. El Govern ha presentado este viernes los presupuestos para este 2026 y Esports se queda con un 0,2% del presupuesto, lejos del 1% que reclaman las entidades deportivas desde hace años. En el documento presentado por el Govern de Salvador Illa, el presupuesto para la Conselleria de Esports es de 144 millones. Se aumenta en 61 millones respecto al presupuesto de 2023 (un 73%) y representa un aumento del 168% sobre el presupuesto de 2015, ya que esta Conselleria es de nueva creación y no existía hasta 2024.

El 0,2% del presupuesto implica 135 millones de euros. Esta cantidad se va a repartir de la siguiente manera: 84 millones al Consell Català de l'Esport, 19 millones al Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, 13 millones al Centre d'Alt Rendiment y 20 millones al resto de entidades. Todo ello para abastecer a los 57.000 profesionales del deporte, 21.000 entidades deportivas y 52.000 espacios deportivos que Catalunya tiene.

El Govern presenta cuatro puntos clave sobre los que debe pivotar la inversión en el sector deportivo catalán. Primero, un plan de choque para la modernización y acondicionamiento de las instalaciones deportivas. Para ello, se destinarán 28 millones de euros en 2026 y se prevé destinar hasta 120 millones entre 2025 y 2029. Además, subvenciones a las entidades del sector deportivo y para mejorar las ayudas a federaciones deportivas catalanas, 'consells esportius', clubes deportivos y ayuntamientos.

Además, se pretende impulsar los acontecimientos deportivos internacionales. Con ello se busca la promoción y captación de eventos del exterior con un impacto transversal en el ámbito económico, social, deportivo y de proyección exterior de Catalunya. Son claros ejemplos la Copa América de vela disputada en Barcelona el pasado verano o el inicio del Tour de Francia, que saldrá de la capital catalana en esta edición.

El otro gran punto clave es el del deporte femenino. Para que siga creciendo y crear oportunidades para las deportistas, el Govern presenta un plan de apoyo directo, una iniciativa con 70 medidas para promoverlo con el objetivo de acelerar la visibilidad, la participación y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo del deporte.

Lejos del 1%

"Pedimos que este 2026 se iguale lo que percibían las entidades en 2010. Queremos que las entidades tengan el mismo presupuesto que en 2010. Ahora estamos a la mitad", reclamó Gerard Esteva, presidente de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), en la presentación de 'Crida per a l'Esport Català', una unión inédita de las entidades para reclamar más recursos. "Que en este periodo se llegue a invertir, al menos, un 1% del presupuesto de la Generalitat en materia deportiva", añadió el presidente de la UFEC. Con la presentación este viernes del nuevo presupuesto, esta reclamación principal no está cerca de conseguirse.