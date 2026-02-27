Celta-Lyon y Panathinaikos-Betis, en octavos de la Europa League

El Celta se enfrentará al Lyon francés inglés en los octavos de final de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El partido de ida se disputará el 12 de marzo en Balaídos y la vuelta el 19 en el Groupama Stadium de Lyon/Vila Park.

El Betis, mientras, se enfrentará al Panathinaikos griego de Rafa Benítez en los octavos, pero en este caso disputarán la vuelta en Sevilla por su mejor clasificación en la primera fase.

Si los dos equipos españoles pasan las rondas de octavos y cuartos se podrían cruzar en las semifinales, ya que van por la misma parte del cuadro.

El Rayo Vallecano, por otra parte, disputará los octavos de la Conference contra el Samsunspor de Turquía con la vuelta en Vallecas.