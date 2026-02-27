Calendario de Moto GP en 2026: fechas oficiales del circuito mundial y parrilla completa

El Mundial de MotoGP 2026 arranca este fin de semana en una temporada que cuenta con un total de 22 Grandes Premios, siendo una de las más extensas de la historia. El campeonato destaca por el regreso de Brasil al calendario y varios movimientos de fechas en las citas europeas. Por segundo año consecutivo, la temporada arranca en Asia y tras más de 20 años de ausencia, Brasil vuelve a tener un circuito en Goiânia (Brasil), pues no se corría en tierras brasileñas desde 2004 (Río). El GP de Austria se ha movido a septiembre, mientras que Hungría y República Checa se han adelantado a junio, pero se mantiene el clásico final en la Península Ibérica con el doblete Portimão-Valencia.

Termas de Río Hondo sale del calendario este año por motivos económicos y logísticos, aunque se espera su regreso en 2027 en Buenos Aires. El retorno de Brno (República Checa) y el estreno de Balaton Park (Hungría) refuerzan la presencia del Mundial en Europa Central. Desde las vertiginosas curvas de Phillip Island hasta la exigencia técnica de Brno, cada parada del campeonato pondrá a prueba la supremacía de Ducati frente a una parrilla más competitiva que nunca.

Parrilla de pilotos

El movimiento más mediático es la consolidación de la dupla en el equipo oficial de Ducati, en el que unen fuerzas Marc Márquez y Pecco Bagnaia para formar una de las alineaciones más potentes de la historia. El catalán va en busca de su décimo título mundial con el que superaría los nueve de Valentino Rossi. Jorge Martín lidera el proyecto de Aprilia Racing junto a Marco Bezzecchi, mientras que Pedro Acosta y Maverick Viñales correrán para KTM.

Joan Mir sigue con Honda y aspira a seguir evolucionando, Yamaha con Fabio Quartararo también partirá como tapado y Toprak Razgatlioglu, el campeón de Superbike, intentará sorprender en MotoGP. Diogo Moreira, el joven talento brasileño, debuta en la categoría reina con el LCR Honda, mientras que Fermín Aldeguer debuta con el Gresini Racing tras un paso arrollador por Moto2.

Detalles y dónde ver

Aunque la gran revolución llegará en 2027 (motores de 850cc), 2026 tiene sus propias reglas. Para ahorrar costes antes del cambio de reglamento, la mayoría de los motores están sellados desde el inicio de temporada (GP de Tailandia). Tras sus problemas en años anteriores, Yamaha y Honda mantienen ventajas en test y desarrollo, aunque esta última ha empezado a perder algunas debido a su mejoría reciente. En cuanto a la sostenibilidad, se sigue avanzando hacia el 100% de origen no fósil (obligatorio para 2027), usando mezclas con un alto porcentaje de biocombustible.

Todo el mundial 2026 de Moto GP se podrá seguir a través de DAZN, así como en Movistar+, donde DAZN tiene un canal.