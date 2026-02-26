Siete federaciones presentan un requerimiento a la Federación Española de Voleibol por "dudas sobre la gestión federativa"

Siete federaciones territoriales —entre ellas la Federación Catalana— y otros miembros de la Asamblea General de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) han formalizado un requerimiento oficial para acceder “íntegramente” a documentación económica, contractual y jurídica de la entidad. El paso, descrito en el comunicado como “sin precedentes en los últimos años”, se produce en un clima de creciente malestar dentro del voleibol español y de preocupación por la gestión del presidente federativo, Felipe Pascual.

Según el texto difundido, los firmantes sostienen que existen “serias dudas sobre la gestión económica y administrativa” y que el objetivo del requerimiento es “verificar la situación real de la Federación”. La solicitud se ampara en el Real Decreto 1835/1991 y en los estatutos federativos, y fija un plazo máximo e improrrogable de cinco días naturales para la entrega de la información solicitada.

Dudas en la gestión económica

La petición de documentación incluye un amplio listado de asuntos que afectan a la actividad económica, a la contratación y al frente jurídico de la federación. Entre los puntos enumerados figuran la venta de la antigua sede social y la adquisición de la nueva, así como la documentación relativa a las subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes. También se solicita la relación de procedimientos judiciales en curso y sentencias firmes desde 2024, además de los contratos suscritos desde noviembre de 2024 por sospechas de irregularidades.

El requerimiento presentado incorpora igualmente información contable y de tesorería en cuanto a la situación de deudas pendientes y provisiones contables de la Federación así como la facturación de viajes y alojamientos vinculados a la Copa de la Reina 2026, un apartado que, por su propia naturaleza, apunta a gastos asociados a eventos organizados en el calendario federativo. Por último, los firmantes piden la documentación económica del Centro Internacional de Desarrollo de Voleibol y Vóley Playa, S.L., una sociedad cuya información contable se incluye expresamente entre las exigencias del documento.

No es una "confrontación política"

Más allá del detalle de lo solicitado, la nota presentada por los firmantes insiste en que el movimiento no busca un choque político. Los impulsores del requerimiento enfatizan que “este paso no responde a una confrontación política”, sino a la necesidad de “garantizar transparencia, responsabilidad y claridad en la gestión de una entidad de utilidad pública que administra recursos vinculados al voleibol español". “En una federación que gestiona fondos públicos y representa a todo el voleibol nacional, el acceso a la información no es una opción, sino una obligación”, afirma el comunicado.

Noticias relacionadas

De prosperar en los términos descritos, la consecuencia inmediata sería la puesta a disposición de los miembros de la Asamblea de un paquete documental amplio —económico, contractual y jurídico— en un plazo cerrado de cinco días naturales. Los firmantes presentan este paso como un cambio en el funcionamiento interno de la RFEVB, al situar “la transparencia en el centro del debate institucional” y abrir “una nueva etapa en el ejercicio del control interno”.