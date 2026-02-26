BALONCESTO
El Joventut Badalona incorpora el ala-pívot Jabari Parker cedido por el Partizán
El estadounidense de 30 años regresa a la Liga Endesa, donde transcurrió dos temporadas con el Barça entre 2023 y 2025
Giacomo Leoni Amat
El Asisa Joventut ha incorporado este jueves el ala-pívot estadounidense Jabari Parker, que llega cedido hasta final de temporada procedente del Partizán de Belgrado, según han confirmado los dos clubes. Parker (2,01 metros y 30 años) llega a Badalona después de no contar con minutos en Belgrado con un Joan Peñarroya que lo apartó de la disciplina del Partizán durante el mes de enero.
El ala-pívot estadounidense vuelve a la Liga Endesa tras su paso por el Barça durante las temporadas 2023-24 y 2024-25. En sus casi dos años en el Palau Blaugrana, Parker promedió 12,6 puntos con un 44% en triples y 3,5 rebotes por encuentro. En el comunicado oficial del Joventut, definen a su nueva incorporación como un "talento ofensivo descomunal, donde destaca una capacidad anotadora extraordinaria, con eficacia en el tiro de tres puntos, y altas capacidades para generarse sus propias canastas".
Lesiones de rodilla
Formado en la prestigiosa universidad de Duke, Parker fue escogido por Milwaukee Bucks con el número dos del 'draft' de 2014. En su temporada como novato se rompió el ligamento cruzado anterior, y en su tercera temporada volvió a lesionarse en la misma rodilla justo cuando promediaba los mejores números de su carrera (20.1 puntos por partido). En la NBA, Parker jugó 310 partidos y promedió 14,1 puntos y 5,5 rebotes por encuentro. Aterrizó en Europa en la temporada 23-24 y ha disputado 92 encuentros en la Euroliga. Además del comunicado, el Joventut también ha publicado un video en Youtube con algunos highlights de su paso por la NBA y Europa.
El estadounidense llega a la Penya para suplir la baja del ala-pívot Sam Dekker, que dejó la disciplina dirigida por Dani Miret hace un mes para tratar sus problemas de salud en un hombro. Parker fichó por el Partizan antes de que Zeljko Obradovic presentara su dimisión, y su reencuentro con Joan Peñarroya no ha traído buenos resultados. En Badalona volverá a compartir vestuario con Ricky Rubio después de coincidir brevemente en el Barça durante la temporada 2023-2024, aunque tendrá que esperar hasta el 8 de marzo (12:30 horas) para debutar en el Olímpic ante el Covirán Granada.
