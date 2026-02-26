Ídolos, la película de MotoGP que tuvo a Jorge Martín como 'doble de acción' de Óscar Casas

Edu es un piloto de motos cuya agresividad le ha pasado factura en el Mundial. Los equipos no confían en él. No obstante, le llega una oportunidad que no puede renunciar de la mano del jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, con una condición muy dura para él: que sea su padre, Antonio Belardi, con quien hace años perdió la relación quien le entrene. Así podría resumirse el argumento de Ídolos, la primera película ambientada en el Mundial de MotoGP y rodada en el 'paddock' que ha contado con la participación de los pilotos oficiales en el elenco.

"Rodar dentro del 'paddock', en la parrilla y los boxes ha sido complicado pero apasionante. Estábamos trabajando con gente que se estaba jugando el Mundial. Rodamos con Pramac y la tensión era tal que incluso Jorge Martín le decía a Oscar Casas 'como no gane, no te dejo más el mono' porque estaba usando el suyo para la película. Había una competición en juego y era complicado porque tenía que salir todo bien a la primera, no había segundas oportunidades", afirma Jordi Gassull, el productor de la película que pasó cerca de 10 años interesándose por el motocicilismo y todo lo que lo rodea para conocer de primera mano el mundillo.

Para que la producción fuera lo más realista posible se ha contado con la participación de grandes nombres del motociclismo. "Hemos colaborado con Fabio Quartaro, Jake Dixon, Izan Guevara, David Alonso, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli... Muchos de ellos han hecho de dobles de acción. Jorge Martín era el doble de Óscar Casas porque no podíamos contratar especialistas porque estas motos valen mucho dinero y son muy peligrosas, los únicos capaces de pilotarlas como necesitábamos eran los propios pilotos. Incluso Marc Márquez aparece en la película... ", resume el productor. Aunque asegura, no siempre fue fácil. "Los pilotos son, en general, supersticiosos. No les gustan los cambios que puedan traer mala suerte o desestabilizarles, pero creo que todos eran conscientes de que era la primera película que pretendía retratar sus vidas y su mundo y colaboraron todos", zanja.

Jordi Gasull, productor de Ídolos. / EPC_EXTERNAS

Un argumento realista

De los rodajes, recuerda decenas de anécdotas. "Un día estábamos grabando con Marc Márquez, rodando la secuencia y se nos metió un italiano con un paraguas en medio a pedirle un autógrafo, y él pensaba que era un extra de la película, cuando era un tío que se había colado con todo el morro. O en el 'riders parade', que se subió Óscar Casas al lado de Marc y él le trató todo el rato de 'Edu Serra', el personaje.. No estaba preparado pero lo acabamos incluyendo en la película", rememora.

"La película de MotoGP es realista, muchas de las cosas que pasan ocurren en realidad y Jordi ha hecho muchos guiños a historias reales como la de Marc Márquez y Jorge Lorenzo", afirma David Martínez Pato, gran conocedor del Mundial tras haber estado al frente de Repsol Media durante casi dos décadas. "Es la primera película en la historia ambientada en el Mundial MotoGP. Llegué a ello de casualidad, porque nunca me habían interesado las motos, pero una amiga me habló de Jorge Lorenzo y su historia, empecé a leer sobre él y pedí a Dorna que me pusiera en contacto con él porque quería hacer un documental, llegamos a la conclusión de que el documental era su especialidad pero que una historia similar había que llevarla a la gran pantalla", afirma Gassull. A pesar de que la película también ha saltado a la fama por haber sido el escenario en el que sus dos protagonistas, Óscar Casas y Ana Mena se enamoraron, la trama incorpora una histoia muy realista de algo que podría ocurrir en cualquier momento en el 'paddock'.

"Los conflictos que ocurren en la película los hemos hablado con pilotos, y hemos colaborado estrechamente con el equipo Aspar. De las cosas más discutidas que tengo en la película es el hecho de que un piloto de Moto2 haga una 'wild card' en MotoGP, pero incluso la salvada, que es muy peliculera, está inspirada en la salvada de Alex Márquez en 2022 en Japón", resume el productor. Uno de los mayores retos para la producción ha sido darle veracidad y espectacularidad al 'motorsport'. "Captar la velocidad de las motos es muy difícil y super importante para darle credibilidad. En televisión cuando las ves parece prácticamente un baile pero eso no era el efecto que buscábamos. Buscamos darle espectacularidad con ángulos que no se habían visto en la televisión dentro de la carrera. Y trabajamos mucho el sonido porque en la realidad los ruidos son muy potentes y la sonoridad de la moto tenía que formar parte de la banda sonora", afirma el productor.