La Federació Catalana de Futbol suspende este fin de semana el fútbol sala en Catalunya por la agresión a un árbitro

La medida del organismo se toma como respuesta a la agresión sufrida por un árbitro el pasado 21 de febrero en un partido de juveniles en Canet.

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comunicado la decisión de suspender todos los partidos de fútbol sala en Catalunya, previstos para este fin de semana, como respuesta a la agresión a un árbitro durante un partido disputado el pasado 21 de febrero.

"La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su unidad firme contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana -27 y 28 de febrero, y 1 de marzo- en los partidos de fútbol sala que tengan designación arbitral catalana", reza el comunicado del ente federativo.

En un Canet-La Unión

La decisión del ente se tomó el miércoles después de que el colectivo arbitral anunciara una huelga en señal de protesta, debido a la agresión sufrida por un compañero durante un partido entre los equipos juveniles del Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet.

La federación señala, en su comunicado, que ha estado "en contacto permanente" con el árbitro afectado, "ofreciéndole el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y apoyando al colectivo arbitral".

