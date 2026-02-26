La Federació Catalana de Futbol suspende este fin de semana el fútbol sala en Catalunya por la agresión a un árbitro

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comunicado la decisión de suspender todos los partidos de fútbol sala en Catalunya, previstos para este fin de semana, como respuesta a la agresión a un árbitro durante un partido disputado el pasado 21 de febrero.

"La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su unidad firme contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana -27 y 28 de febrero, y 1 de marzo- en los partidos de fútbol sala que tengan designación arbitral catalana", reza el comunicado del ente federativo.

En un Canet-La Unión

La decisión del ente se tomó el miércoles después de que el colectivo arbitral anunciara una huelga en señal de protesta, debido a la agresión sufrida por un compañero durante un partido entre los equipos juveniles del Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet.

La federación señala, en su comunicado, que ha estado "en contacto permanente" con el árbitro afectado, "ofreciéndole el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y apoyando al colectivo arbitral".