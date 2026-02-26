Anuncio de la FCF
La Federació Catalana de Futbol suspende este fin de semana el fútbol sala en Catalunya por la agresión a un árbitro
La medida del organismo se toma como respuesta a la agresión sufrida por un árbitro el pasado 21 de febrero en un partido de juveniles en Canet.
La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha comunicado la decisión de suspender todos los partidos de fútbol sala en Catalunya, previstos para este fin de semana, como respuesta a la agresión a un árbitro durante un partido disputado el pasado 21 de febrero.
"La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su unidad firme contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana -27 y 28 de febrero, y 1 de marzo- en los partidos de fútbol sala que tengan designación arbitral catalana", reza el comunicado del ente federativo.
En un Canet-La Unión
La decisión del ente se tomó el miércoles después de que el colectivo arbitral anunciara una huelga en señal de protesta, debido a la agresión sufrida por un compañero durante un partido entre los equipos juveniles del Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet.
La federación señala, en su comunicado, que ha estado "en contacto permanente" con el árbitro afectado, "ofreciéndole el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y apoyando al colectivo arbitral".
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
- La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal
- Aitana Bonmatí aterrizará en Estados Unidos este verano
- Marc Márquez es consciente de que el precio del título se ha puesto por la nubes
- MotoGP arranca en Tailandia... con el acuerdo para 2027-2031 aún en boxes
- Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina
- El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos