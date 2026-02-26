Entrevista a Marc Ciria: "Laporta representa un modelo agotado y caduco"

Marc Ciria (Barcelona, 1979) está sentado en círculo con un grupo de socios en su sede electoral. Cada día realiza sesiones de mañana y tarde así de cercanas, exponiendo su proyecto, contestando preguntas, resolviendo dudas. Pelea firma a firma. El empresario y financiero aparece desde hace años en el panorama barcelonista como voz experta sobre las cuentas del club. Una voz externa. Ahora persigue ejecutar dentro lo que ha ido predicando. Considera que puede aportar la energía y los conocimientos que en su día tuvo la generación de 2003, ahora "caduca", para salvar de verdad al Barça.

¿Una campaña es más agotadora de lo que pensaba?

Estamos con pasión, estamos con mucha energía. Es evidente que somos los que más estamos creciendo y es evidente que somos los que llevamos el proyecto mejor trabajado. La verdad es que estamos muy contentos con la campaña y con las propuestas.

El precandidato para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, fotografiado en el exterior de su sede electoral junto al Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

¿Cuándo decidió realmente presentarse para la presidencia del Barça?

El día que se anunció la salida de Ferran Reverter como director general. Me sentí engañado por el señor Laporta. Decidí que era el momento de regenerar el club porque sabía que esto pasaría, que iríamos a un gobierno patriarcal en el que el talento se iría y que volveríamos a tener un modelo que el Barça no merece. Ahí es donde empecé a trabajar con un grupo de personas y en el momento clave hicimos esa reunión en que nos dijimos: 'vamos, demos este paso adelante con determinación'.

¿Por qué era tan importante Reverter?

Se había dado cuenta de que el Barça merecía un modelo de gobernanza basado en el talento y en proyectos con áreas estratégicas profesionales. Veníamos del cementerio de Bartomeu y, por tanto, tenía sentido. Eso duró siete meses. Y estamos como estamos. No hemos tenido dirección general en todo el mandato, no hemos tenido dirección financiera. Por tanto, creo que es una responsabilidad hacer lo que estamos haciendo.

Acompañó a Laporta en la candidatura de 2015. ¿Qué fue lo que le hizo alejarse de él?

Iba a ser el directivo más joven de la historia del Barça. Me llamó y me dijo que había que renovar toda la parte de conocimiento financiero y económico. Yo ya tenía mi empresa, puntera en Catalunya en la gestión de patrimonios y, evidentemente, ¿qué le puede hacer más ilusión a un socio del Barça que aportar aquello que de alguna manera ha recibido antes del Barça? Pues el primer mes ya me di cuenta de que me había equivocado acompañándole. Fue en la presentación de Joan Oliver, que iba a volver a ser el director general del club. Yo, siendo en teoría directivo, no lo sabía. Así que simplemente quería que acabaran cuanto antes aquellas elecciones.

Marc Ciria, en los alrededores de su sede electoral junto al Camp Nou todavía en obras. / JORDI COTRINA / EPC

Muchos directivos y ejecutivos se han marchado del club con Laporta. ¿Cómo es trabajar con él y qué le parece personalmente?

Personalmente no tengo nada que decir. Es una persona con la que no seríamos amigos, pero supongo que es mutuo. Sobre todo tiene un sistema de liderazgo basado en una opinión única, que es la suya, y en un grupo muy reducido de personas de su confianza, y el resto, dicho por él, “vuestra suerte es poder representar al club”. Y hasta ahí. Por tanto, en un club como el Barça, que factura casi mil millones de euros, yo creo que este modelo de gobernanza y este modelo de entender el club como si fuera suyo no tiene sentido.

¿Qué relación tiene ahora?

No tenemos ninguna relación, pero sí es verdad que en 2021 me pidió ayuda y se la ofrecí, y lo hice por el Barça, porque el presidente más votado no podía dejar de serlo por un tema económico. La noche de los avales estuvimos allí. No llegó a formalizarse, pero estuve interviniendo y lo hice porque creí que una dirección general profesional y una dirección financiera profesional, un cambio de rumbo para el Barça, era necesario. Estuve allí, me reuní con el señor Reverter y elaboramos un plan de reestructuración moderno, contrastado, profesional que, evidentemente, no se ejecutó.

Cabe entender que le votó en 2021.

Sí, sí.

Por tanto, se siente desencantado.

Como un porcentaje muy elevado de personas que lo conocimos hace muchos años. Nos ha llevado a un modelo de club del que dijimos que nos iríamos.

"Creo que hemos aprendido la lección de 2015 del triplete de Bartomeu. Un triplete no te garantiza ni significa que la gestión económica vaya a ser buena" Marc Ciria — Precandidato a la presidencia del Barça

Si escucha que solo un populista como él puede derrotarlo, ¿estaría de acuerdo?

Yo creo que no, y creo que el binomio de un profesional contrastado pero también con carácter, con determinación y con ganas es lo que el club necesita. Y por eso un grupo de personas de primer nivel ha escogido que sea yo, porque creo que tenemos y tengo la determinación, no para enfrentarme al señor Laporta —porque esto no va de guerra, va de barcelonismo— sino para representar institucionalmente al Barça y defenderlo, con un equipo que cree en el multilateralismo del liderazgo.

Marc Ciria, en el interior de su sede electoral, a pocos pasos del Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El liderazgo de Laporta se sustenta en buena parte en su encanto personal, que conecta con mucha gente. ¿Cómo se puede contrarrestar?

Yo hablo de modernizar y reiniciar. ¿Hemos agotado o no esa generación de 2003 que ha acabado demandándose entre ellos, en trincheras, sufriendo el club todas las consecuencias? Yo creo que el señor Laporta representa un modelo agotado, un modelo caduco, y lo representa incluso él. Creo que esto va más allá del encanto personal.

¿Le está costando adquirir visibilidad en estas elecciones?

Muchísimo. Y llevo muchos años. No soy un hongo que aparece ahora. He participado en elecciones, he sido una persona con la que habéis contado muchísimas veces los medios de comunicación para describir la economía del Barça en cada momento. Pero aun así, la visibilidad es difícil y por eso estamos cada día yendo socio a socio para poder ganar su confianza.

Mediáticamente, ¿cree que se rema a favor de algún candidato?

El poder siempre tiene más altavoces. Es algo casi endogámico. Son reglas del juego.

Hay el mantra que repetimos todos de que si la pelota entra los demás no tienen nada que hacer. ¿Considera que en estas elecciones el socio debería mirar más que nunca la parte de la gestión económica?

Estamos en una encrucijada histórica. El Barça ha perdido más de 1.000 millones de euros, más los 500 que perdió el señor Bartomeu, y eso no lo aguanta ninguna institución del mundo mucho tiempo. Por tanto, si queremos proteger un modelo de club de socios tenemos que hacer un cambio en el modelo de gobernanza. Si no lo hacemos, perderemos lo que somos y no podremos competir contra los clubs-estado. Es la realidad objetiva. Creo que hemos aprendido la lección de 2015 del triplete de Bartomeu. Un triplete no te garantiza ni significa que la gestión económica vaya a ser buena.

"Hace 11 años que no ganamos una Champions y desde Neymar no hemos ido a buscar un jugador top en el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos saneados económicamente y no hemos tenido fair play financiero" Marc Ciria — Precandidato a la presidencia del FC Barcelona

Por tanto, ¿no se ha salvado al Barça?

Hace 11 años que no ganamos una Champions y desde Neymar no hemos ido a buscar un jugador top en el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos saneados económicamente y no hemos tenido fair play financiero. Hemos negociado con jugadores lesiones de larga duración para inscribir jugadores. Este es el Barça de hoy.

¿Lewandowski no sería un fichaje de primer nivel?

¿En el momento en que llegó, teniendo a Haaland o Julián Álvarez en el mercado? Seamos serios. Nos ha dado muy buen rendimiento, pero ya no era un top mundial.

¿Cómo imagina el club en 2031 si hay continuidad?

Me lo imagino con los socios expulsados y el campo lleno de vips y turistas; con unas secciones destrozadas; con un área digital que no existe y que va a cero; con partners que no aportan valor; sin asambleas o solo telemáticas; cada vez con menos socios decidiendo el futuro del club; con un modelo en el que cada día se invierte menos en la formación de La Masia, que ha bajado un 30%; y me lo imagino privatizado.

Marc Ciria, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, cerca de su sede electoral, en la calle Felipe de Paz. / JORDI COTRINA / EPC

¿Y el club podría soportar otra pandemia?

El club ahora mismo no puede soportar ni un resfriado. Tenemos prisa por poner remedio rápidamente en estas áreas estratégicas y empezar a crear modelos de negocio que funcionen.

La impresión es que quizá habla mucho de economía, que es lógico, pero quizá habla poco de fútbol.

¿Podemos cambiar el paradigma en que el presidente, por capricho o gusto, quita entrenadores o secretarios técnicos y tener una dirección general deportiva independiente por primera vez en la historia del club? ¿Puede Marc Ciria, que ha jugado toda la vida al fútbol, que ha sido entrenador, para quien el fútbol ha sido su vida pero que no tiene la formación para escoger cómo debe ser la estructura deportiva de un club que factura mil millones de euros y cuyo objetivo es volver a ganar la Champions, decidirlo todo? ¿Podemos separar estructuralmente el área de gestión y comercial del área deportiva? ¿Podemos centrarnos los representantes institucionales y de gestión en dar herramientas al área deportiva para que tengamos fair play financiero, para poder ir a buscar ese jugador referente, para poder invertir más en la Masia y tener equipos competitivos? Creo que toca. Es un proceso de maduración del club que debemos dar.

¿De todas las propuestas que ha planteado estos días, de cuál se siente más orgulloso?

Del ámbito social. Volver a hacer una reestructuración para recuperar la agrupación familiar que no se hace desde los años 80; blindar la primera y segunda grada solo para socios; eliminar la lista de espera para incorporar a aquellos socios que llevan más de 15 años y situarlos en la primera anilla de la tercera grada; hacer que la grada de animación, entre 2.400 y 4.000 personas, vuelva desde el primer día; reestructurar el movimiento de peñas como merece... Y una de la que me siento muy orgulloso es que nuestra gente mayor, la que ha hecho que este club funcione, tenga una entrada independiente, que no sea la misma que utilizo yo o los turistas, y que incluso se les acompañe hasta su asiento si hace falta. Y que las asambleas sean abiertas y que podamos participar todos.

No le gusta hablar de la famosa denuncia, ¿pero cree que la gestión del expresidente invita a la sospecha?

Evidentemente. Ha habido opacidad, no ha habido transparencia y ha habido 'partners' de origen muy dudoso. Si tuviera que describir este mandato con una palabra sería opacidad.

Hay personas buscando la unidad de las precandidaturas opositoras a Laporta. Una de ellas decía que en realidad entre los tres hay solo un 5 o un 10% de diferencia en los programas. ¿Estaría de acuerdo?

Creo que hay muchísimas más diferencias. Hay que conocer los programas en profundidad, pero hay muchas diferencias y en algunos puntos estamos muy alejados. Haría falta una reflexión interna muy exhaustiva para llegar a acuerdos. Por ejemplo, somos los únicos que estamos haciendo esta apuesta social por los socios y por blindar el club de socios con este nivel de detalle.

¿Pasarán el corte de firmas?

Sí. Pero necesitamos pasar el corte con determinación. Tenemos que dar un golpe sobre la mesa.