Deco da su firma a Laporta: "Soy socio y libre de apoyar a quien quiera"

No debe sorprender a nadie, pero Deco prefirió dejarlo bien claro. El director deportivo del Barça acudió en la tarde de este jueves a la sede electoral de Joan Laporta para mostrarle públicamente su apoyo y para darle su firma como socio azulgrana. El ejecutivo estuvo acompañado de su adjunto Bojan Krkic, que también exhibió su confianza en el expresidente.

Deco restó trascendencia a su gesto y lo enmarcó en la normalidad del proceso electoral, que concluirá el 15 de marzo. "Soy socio y tengo derecho de votar. Puedo dar la firma a quien quiera, como todos los demás. Es un club democrático y la gente puede votar y dar su firma. Estoy aquí como socio", remarcó el director deportivo azulgrana.

"Creo en el proyecto de Jan"

El exjugador portugués recordó la relación que le une con Laporta desde hace muchos años. "Ha sido mi presidente en una época gloriosa del Barça y yo soy del Barça desde los 90, con el Dream Team. No era socio, pero ahora sí y me siento uno más, un culé más. Apoyo a quien creo que es el mejor para el club", agregó Deco.

Laporta y Deco, este jueves. / Candidatura de Joan Laporta

El luso separó su cometido profesional de ese apoyo de carácter personal a Laporta, con quien espera prolongar su vinculación. "Creo en el proyecto de Jan y dejé bastantes cosas para venir aquí, es el momento de consolidar cosas, pero lo importante ahora es el equipo. Espero que todo vaya bien y podamos seguir con el proyecto", apuntó Deco, que lamentó la baja de Frenkie de Jong, lesionado este jueves. "Está en un nivel muy alto y lo echaremos de menos seguro", concluyó.