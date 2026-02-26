Contratiempo para Flick: De Jong se lesiona

Hansi Flick cumplirá este sábado 100 partidos como entrenador del Barça pero no los celebrará libre de problemas. Frenkie de Jong, titular indiscutible en el centro del campo azulgrana, ha acabado el último entrenamiento con problemas físicos y podría estar varias semanas de baja. Las exploraciones médicas dictaminarán el tiempo que estara fuera de los terrenos de juego.

De Jong se ha producido una lesión muscular, probablemente en los abductores, y eso podría tener la consecuencia de que el entrenador alemán perderá a su ancla al menos un mes. Pronto se sabrá el alcance real. Por lo pronto se perderá el encuentro de este sábado ante el Villarreal y el partido de vuelta de Copa ante el Atlético de Madrid, en el que el club parece haberse conjurado para una improbable remontada tras el 4-0 de la ida.

Lo más seguro es que el jugador neerlandés se pierda también la eliminatoria de Champions de octavos. Su baja coincide por suerte para el Barça con el regreso de Pedri, que jugó ya unos minutos ante el Levante el pasado fin de semana.

Frenkie de Jong, empujado por David Moses durante el partido de Praga ante el Slavia. / Petr David Josek / AP

Precisamente ante el conjunto valenciano Flick dio descanso a De Jong, que había ofrecido un rendimiento más que aceptable recientemente. Marc Bernal, ya titular ante el Levante, está llamado a adquirir un protagonismo mayor.