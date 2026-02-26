El aficionado del Real Madrid expulsado del Bernabéu por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados y me casó un maricón"

Antes de que empezara el Real Madrid-Benfica disputado este miércoles en el Santiago Bernabéu, las cámaras de la retransmisión televisiva captaron a un hombre realizando el saludo nazi en la grada de animación del club blanco, conocida como Grada Fans RMCF. Una escena que no pasó desapercibida para la seguridad del Madrid, que activó de inmediato los procedimientos para identificar al infractor y expulsarlo del campo.

Así lo confirmó el propio Real Madrid, que en un comunicado oficial esa misma noche informó de que había "pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación", aprovechando la entidad para mostrar su rechazo a "este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad".

Apenas unas horas después, el aficionado que realizó el saludo fascista ha dado su versión de los hechos, a partir de un vídeo divulgado por EsDiario. En dicho vídeo, el aficionado blanco reivindica que no fue expulsado del estadio, sino que se marchó por su propia voluntad, y niega cualquier tipo de vinculación con ideas nazis.

Sus argumentos

Para ello, utliza argumentos como que tiene "dos negros adoptados, el Kalu y el Abdu", que le "casó un maricón" o que tiene "seis trajes de gitana". "En el fútbol a veces hago así [en referencia a alzar el brazo derecho como en el saludo nazi], a veces me toco los huevos y a veces me toco el culo", ha expresado en su defensa, además de asegurar que pensaba que "nazi era un tipo de ginebra".

"No hay un tío al que le guste más un maricón que al Toni", incide sobre sí mismo en su alegato de defensa, en el que siente obligado a "pedir disculpas porque no me queda otra, aunque no sé todavía por qué", instiendo en que no es nazi porque "los nazis no se juntan con negros, maricones y no se visten de mujer".