Gerard Piqué se mete con Arbeloa para anunciar el regreso de la Kings League: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos"

Han pasado más de diez años desde que Gerard Piqué recurriera a un juego de palabras para mofarse de Álvaro Arbeloa. Por aquel entonces, el central del Barça definió a su compañero de selección como un "conocido" en una entrevista posterior a un empate contra el Deportivo de la Coruña. Desde entonces, el actual entrenador del Madrid no logra sacarse el gracioso mote de encima, y Piqué lo ha vuelto a utilizar para una campaña de la Kings League, la competición de fútbol que organiza desde 2022 y que el 1 de marzo inaugurará su séptima edición, tal y como indica la pancarta que han colgado en la Gran Via de Madrid en la que se puede leer el siguiente mensaje subliminal: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos".

El origen de la broma se remonta a diciembre de 2015, cuando el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida de Denis Cheryshev. Piqué publicó un tuit con emojis de risas que no sentó nada bien en la capital. Arbeloa respondió tras un partido de Champions diciendo: "A Piqué algún día lo veremos en el Club de la Comedia hablando sobre el Madrid". Tras el empate del Barça frente al Depor, Piqué atendió a los medios en la zona mixta y soltó la estocada final: "Arbeloa dijo que era mi amigo... yo no lo consideraría un amigo. Es un conocido... cono... cido", haciendo una pausa muy marcada después de "cono", dejando claro que se refería al apodo que algunos detractores usaban contra el defensa madridista por su supuesta falta de movilidad en el campo.

Pique pasó de colgar las botas un 5 de noviembre a anunciar la Kings League apenas cinco días después, puesto que su último partido oficial fue el de Osasuna (8 de noviembre), pero no llegó a jugar ni un minuto. Estando en el banquillo, fue expulsado en el descanso por protestar airadamente al árbitro Gil Manzano. Desde su retirada, ha sido fiel a su carácter y no ha dudado en expresar su opinión sobre la actualidad del fútbol. Uno de los principales motivos de la creación de la Kins League fue precisamente la creencia de que los partidos de fútbol son demasiado largos y la gente ya no los mira.

Desconocidos

Lo que empezó en un pabellón de Barcelona se ha convertido en un imperio mundial. La liga se ha expandido a mercados como Italia, Alemania y recientemente Estados Unidos y Arabia Saudí, con una valoración que ya supera los 160 millones de dólares. El éxito fue tan masivo que en su primer año lograron llenar el Camp Nou (más de 90,000 personas) para la "Final Four". Sin embargo, desde la propia organización reconocen que siguen siendo algo desconocidos en el mundo del fútbol, pero que aspiran a convertirse en una potencia que amenace al establecimiento tal y como ha dicho Piqué en algún momento y como se puede comprobar en la pancarta de hoy en Madrid.