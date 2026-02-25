Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Documentos 23FBebidas energéticasHuelga FerrocarrilsIñigo ErrejónBarcelonaHelada EspañaAyusoYolanda DíazÁrbolesDonald TrumpBaliza V16
instagramlinkedin

Polémica

Gerard Piqué se mete con Arbeloa para anunciar el regreso de la Kings League: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos"

La competición organizada por el exazulgrana ha colgado una pancarta que incluye un mensaje subliminal al actual técnico del Madrid

Pancarta de la Kings League de Gerard Piqué desplegada en Madrid.

Pancarta de la Kings League de Gerard Piqué desplegada en Madrid. / Kings League

Giacomo Leoni Amat

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Han pasado más de diez años desde que Gerard Piqué recurriera a un juego de palabras para mofarse de Álvaro Arbeloa. Por aquel entonces, el central del Barça definió a su compañero de selección como un "conocido" en una entrevista posterior a un empate contra el Deportivo de la Coruña. Desde entonces, el actual entrenador del Madrid no logra sacarse el gracioso mote de encima, y Piqué lo ha vuelto a utilizar para una campaña de la Kings League, la competición de fútbol que organiza desde 2022 y que el 1 de marzo inaugurará su séptima edición, tal y como indica la pancarta que han colgado en la Gran Via de Madrid en la que se puede leer el siguiente mensaje subliminal: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos".

El origen de la broma se remonta a diciembre de 2015, cuando el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida de Denis Cheryshev. Piqué publicó un tuit con emojis de risas que no sentó nada bien en la capital. Arbeloa respondió tras un partido de Champions diciendo: "A Piqué algún día lo veremos en el Club de la Comedia hablando sobre el Madrid". Tras el empate del Barça frente al Depor, Piqué atendió a los medios en la zona mixta y soltó la estocada final: "Arbeloa dijo que era mi amigo... yo no lo consideraría un amigo. Es un conocido... cono... cido", haciendo una pausa muy marcada después de "cono", dejando claro que se refería al apodo que algunos detractores usaban contra el defensa madridista por su supuesta falta de movilidad en el campo.

Pique pasó de colgar las botas un 5 de noviembre a anunciar la Kings League apenas cinco días después, puesto que su último partido oficial fue el de Osasuna (8 de noviembre), pero no llegó a jugar ni un minuto. Estando en el banquillo, fue expulsado en el descanso por protestar airadamente al árbitro Gil Manzano. Desde su retirada, ha sido fiel a su carácter y no ha dudado en expresar su opinión sobre la actualidad del fútbol. Uno de los principales motivos de la creación de la Kins League fue precisamente la creencia de que los partidos de fútbol son demasiado largos y la gente ya no los mira.

Noticias relacionadas

Desconocidos

Lo que empezó en un pabellón de Barcelona se ha convertido en un imperio mundial. La liga se ha expandido a mercados como Italia, Alemania y recientemente Estados Unidos y Arabia Saudí, con una valoración que ya supera los 160 millones de dólares. El éxito fue tan masivo que en su primer año lograron llenar el Camp Nou (más de 90,000 personas) para la "Final Four". Sin embargo, desde la propia organización reconocen que siguen siendo algo desconocidos en el mundo del fútbol, pero que aspiran a convertirse en una potencia que amenace al establecimiento tal y como ha dicho Piqué en algún momento y como se puede comprobar en la pancarta de hoy en Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
  2. Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
  3. La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal
  4. Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
  5. Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina
  6. El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos
  7. El juez Santiago Pedraz se hace cargo de la denuncia contra Laporta por el delito de blanqueo de capitales
  8. Aitana Bonmatí aterrizará en Estados Unidos este verano

El juez Pedraz pregunta a la fiscalía si admite o no la denuncia contra Laporta por presunto blanqueo de capitales

El juez Pedraz pregunta a la fiscalía si admite o no la denuncia contra Laporta por presunto blanqueo de capitales

Gerard Piqué se mete con Arbeloa para anunciar el regreso de la Kings League: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos"

Gerard Piqué se mete con Arbeloa para anunciar el regreso de la Kings League: "No somos tan 'cono'cidos, pero lo seremos"

¡Saltan las alarmas en el Real Madrid!: Mbappé se pierde el partido ante el Benfica por sus problemas de rodilla

¡Saltan las alarmas en el Real Madrid!: Mbappé se pierde el partido ante el Benfica por sus problemas de rodilla

Luces, sombras y más luces; por Jordi Puntí

Luces, sombras y más luces; por Jordi Puntí

Diez años del inolvidable debut de Marcus Rashford con el Manchester United

Diez años del inolvidable debut de Marcus Rashford con el Manchester United

Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave

Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave

Partido trampa sin Prestianni sin Mourinho... ¿y sin Mbappé?

Partido trampa sin Prestianni sin Mourinho... ¿y sin Mbappé?

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU