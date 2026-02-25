Font acusa a Laporta de querer "un Barça como el Madrid de Florentino: sin participación"

Víctor Font sostiene que Joan Laporta desea una votación de escasa participación y basa sus argumentos en los límites que impone para que los socios acudan a las urnas. El precandidato expone dos ejemplos: esta vez, a diferencia de 2021, no se permite el voto por correo, aunque entonces se autorizó por las dificultades de movilidad inherentes a las restricciones de la pandemia, y no se ha implementado cinco años después pese a que Laporta se manifestó entonces partidario. Y, por otro lado, tampoco se organiza el voto telemático que sí se habilita en las asambleas de compromisarios o se utilizó en el referéndum del Espai Barça.

Font ha llegado a la conclusión de que Laporta "quiere un Barça como el Madrid de Florentino: unas elecciones que pasen desapercibidas y sin participación de los socios". De otra forma, a su juicio, no se explica que no se hayan articulado facilidades de votación. Su grupo calcula que más de 15.000 personas, sobre un censo de 114.504, no tendrá ninguna posibilidad de votar si no acuden al Camp Nou o a alguno de los cuatro centros presenciales adicionales que se ubicarán en las capitales de provincia de Girona, Lleida, Tarragona y Andorra.

Falta de voluntad

Font respaldó su denuncia con los testimonios de siete socios que se conectaron por videollamada en su comparecencia que expusieron la problemática, al no poder ejercer su derecho a voto porque el club, "que debería ser un modelo de democracia, participación y transparencia" no se ha dotado de los medios necesarios para que puedan expresar su opinión. Y no por falta de medios tecnológicos, sino por la falta de voluntad de Laporta y su junta. Otra promesa incumplida del expresidente, "como el 90% e las cosas que dijo en 2021 y no ha cumplido". Entre ellas, la continuidad de Lionel Messi, de lo que hizo bandera, presumiendo de la relación con el futbolista ante Font y Toni Freixa, sus rivales hace seis años, para garantizar que seguiría en el Barça. Meses después, le despidió. Ahora ni se saludan.

"Laporta ha pasado de la lona y el asado, que no hizo, a los macarrones y el jamón", expuso Font para subrayar la demagogia y el populismo del expresidente en sus actos electorales. "Todavía no ha hecho una propuesta", reprochó el empresario de Granollers.

En la pantalla de fondo, el presidente de la Penya de Ciutadella desde hace 34 años, y socio desde hace 32 años, expuso las dificultades de la edad y de encontrar vuelos para volar a Barcelona y regresar el mismo día; el de la peña de Chequia, Pavel Misar, ha tenido que renunciar por estar de baja por una operación de rodilla. Albert Vallbona, desde Zúrich, criticó el silencio del club a la petición del voto por correo, y Michel Cuevas explicó que el 15 de marzo, coinciden las elecciones del Barça con las elecciones municipales en Francia, lo que va a retraer a los socios que viven en el país.

Massimiliano Morgante, de la peña de Roma, socio desde 2006, ha podido organizarse para viajar a Barcelona -solo cuatro de los 23 socios del grupo lo hará- y Lluís Duran, con dos decádas viviendo fuera de Catalunya, viajará desde Miami para expresar su frustración "por las mentiras y las falsedades que caracterizan al actual presidente".

"Laporta no ha hecho nada en cinco para fomentar la participación tanto que se llena la boca de que las elecciones sean una fiesta de la democracia. ¿Una fiesta en la que no dejas que miles de socios puedan votar?"

Engaños y mentiras

Font recogió el guante. "No ha hecho nada en cinco para fomentar la participación, ni el voto por correo ni el voto electrónico tanto que se llena la boca de querer que las elecciones sean una fiesta de la democracia. ¿Una fiesta en la que no dejas que miles de socios puedan votar?", se preguntaba de forma retórica para ilustrar "el deseo del poder" de controlar al máximo grupos de votos.

El precandidato sostiene que hay "una mayoría social enfadada porque no se la respeta" y que está en contra del funcionamiento del club con Laporta; la dificultad, reconoce, es movilizarla para que exprese ese rechazo ante la alternativa que representan él y Xavier Vilajoana y Marc Ciria de promover el cambio y acabar con "una antigua forma de gobernar propia del año pasado" y que personifica Laporta con "engaños y mentiras". Apeló al viejo y sobreusado ejemplo de Messi y al nuevo de la Grada de Animación. "La ha criminalizado durante un año y medio, la ha cerrado echando a los socios y ahora, con las elecciones, manda al excuñado [Alejandro Echevarría] para que hable con ellos y monten una grada piloto para el día 3 [el partido con el Atlético].