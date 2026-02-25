Diez años del inolvidable debut de Marcus Rashford con el Manchester United

"Nacido y criado en Manchester, de esto están hechos los sueños" exclamaba hace 10 años el comentarista del partido entre Manchester United y Midtjylland de Europa League. Tal día como hoy en 2016, Marcus Rashford debutaba con el equipo de su ciudad con un soñado doblete en Old Trafford, el feudo de los Red Devils que no por nada lleva el apodo "El Teatro de los Sueños". Fue un día tan especial como inesperado, pues Rashford no partía desde el once inicial de Louis van Gaal. La lesión de Anthony Martial en el calentamiento significó su titularidad y el resto fue historia.

El United venía de perder 1-2 en Dinamarca, y se fue al descanso 2-3 en el global de la eliminatoria previa a los dieciseisavos de final. Fue entonces cuando apareció Rashford, que se había pasado toda la primera parte intentándolo por izquierda y derecha sin premio, pero que solo necesitó diez minutos del segundo tiempo para anotar dos goles y poner a su equipo por delante en el marcador. Incluso pudo marcharse con un hat-trick, pero Ander Herrera le arrebató un penalti en el minuto 88 antes de que Memphis Depay marcara el sexto y definitivo tanto de la eliminatoria.

Con el dorsal 39 a la espalda, el descarado extremo de 18 años aprovechó un pase hacia atrás de Juan Mata para rematar de primeras en el corazón del área, y se fue directo a celebrar su primer gol con la grada como si fuera un aficionado más. El conjunto capitaneado por Michael Carrick, actual entrenador del Manchester United, siguió empujando en busca del gol de la ventaja hasta que un centro al segundo palo encontró a Rashford desmarcado para que este pudiera empujarla. El chaval de Carrington, la cantera del United, acababa de firmar un doblete de ensueño que jamás olvidaría.

Estrenos de película

En cuestión de pocas semanas, Rashford pasó de ser un desconocido adolescente a la gran promesa del club mancuniano y del fútbol inglés. Ese mismo fin de semana volvió a marcar un doblete, esta vez contra el Arsenal de Arsène Wenger, y a sus 18 años y 120 días igualó a Wayne Rooney como el más joven en marcar dos goles con el United en Premier League. También marcó en su primer derbi de Manchester, así como en su estreno de Copa de la Liga, Champions League y como jugador de la selección de Inglaterra para establecer el récord de precocidad en un debut, una marca que conservaba hasta que Myles Lewis-Skelly se la arrebató el año pasado.

Marcus Rashford bate a Joe Hart para marcar en su primer derbi de Manchester. / NIGEL RODDIS / EFE

“No ha tenido tiempo ni de ponerse nervioso, no me parece el tipo de chaval que se pone nervioso”, relataron los comentaristas ese 25 de febrero de 2016 a escasos momentos de arrancar el partido. Diez años después, Rashford sigue conservando esa misma personalidad sobria y humilde sobre el césped, al mismo tiempo que ha demostrado tener un corazón enorme lejos del terreno de juego a través de sus acciones caritativas hacia la comunidad de Manchester. Una faceta solidaria que ha mantenido en Barcelona, visitando dos proyectos de la Fundación Barça el pasado mes de diciembre.

Corazón y críticas

Durante un periodo tan complicado como fue la pandemia, el joven futbolista presionó al gobierno británico para que ofreciera vales de comida gratuita a los niños y niñas más vulnerables, llegando a recaudar hasta 20 millones de libras. A raíz de sus esfuerzos de benevolencia, recibió el título de MBE (Miembro de la Orden del Imperio Británico) a manos del Príncipe Guillermo, uno de los honores más prestigiosos que un ciudadano puede recibir en el Reino Unido. Al mismo tiempo, Rashford fue uno de los líderes que promovió que los jugadores de la Premier League se arrodillaran antes de cada partido como gesto a favor del movimiento Black Lives Matter.

Marcus Rashford se arrodilla en protesta antes de un partido frente al West Ham United. / CLIVE BRUNSKILL / AFP

A pesar de recibir apoyo desde el mundo del fútbol, Rashford también fue objeto de críticas cuando su rendimiento futbolístico bajaba o cuando sus campañas incomodaban al poder político. Algunos miembros del Parlamento le llegaron a criticar por su activismo, y se le acusaba de estar distraído por sus labores sociales cada vez que el Manchester United perdía. Tras la final de la Eurocopa en 2021, Rashford también fue víctima de ataques racistas en redes sociales después de fallar en la tanda de penaltis, al igual que Jadon Sancho y Bukayo Saka. Según un estudio de la FIFA, él y sus compañeros fueron víctimas de la mayor campaña de abuso online detectada en un evento deportivo.

Calurosa cláusula

Lejos del tormentoso clima de Manchester, ahora Rashford disfruta del calor mediterráneo a la vez que vive algo apartado del foco, que en Barcelona acaparan otros jugadores como Lamine Yamal. Sin la presión de un club entero encima de sus hombros, el inglés juega liberado y acumula cifras dignas de una estrella mundial, a pesar de no ser indiscutible en el once de Hansi Flick. Esta temporada suma 10 goles y 13 asistencias en 34 partidos, un retorno propio de su calidad que en el club valoran muy positivamente para ejecutar su opción de compra este verano.

En las últimas semanas, la directiva del Barça se ha reunido con el entorno del jugador para estudiar una rebaja de la cláusula de 30 millones de euros que fijaron los dos clubes a principio de la presente temporada. Mientras que en Manchester consideran que no hay razones para conceder un descuento, desde la junta azulgrana piensan en proteger la economía sostenible que han adoptado en los últimos años para hacer frente a la crisis, la cual incluye pocos fichajes caros y sueldos razonables.

Noticias relacionadas

Al tratarse de una cesión, el Barça se encarga de la totalidad de su ficha (14 millones de euros brutos + bonus), una de las más elevadas de la plantilla. El jugador de 28 años ya aceptó una reducción del 15% respecto a su salario anterior en el Manchester United para ajustarse a las limitaciones financieras del Barça, y desde el club esperan que vuelva a hacer lo mismo. El problema reside en las negociaciones con la entidad inglesa, cuya postura es rígida respecto a la cláusula fijada en 30 millones de euros. El Barça ha llegado a la decisión de comprar al jugador y ha empezado las negociaciones cuando todavía falta el tramo más importante de la temporada, pues no ven otra alternativa mejor que él por ese precio. El futbolista, mientras, juega su papel y en las últimas horas, en una publicación en su cuenta de Instagram, mostró un reloj de arena. Cuestión de tiempo.