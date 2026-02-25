Xavi Vilajoana, precandidato y constructor: "Que no nos engañen: la cubierta nos obligará a marchar ocho o diez meses del Camp Nou"

A primera hora de la mañana Joan Laporta se paseaba por Mercabarna y hacía de Joan Laporta. Abrazar y hacerse fotos con paradistas, cantar el himno, subirse a un toro mecánico... en definitiva, entretener al pueblo. El expresidente ofrece imágenes viralizables mientras que los demás precandidatos hilvanan propuestas y críticas que tienen menos atractivo como clickbait. Ya no necesita de lonas. Ahora la lona es él y le bastan unas pocas consignas para mantener la sensación de imbatible.

A la misma hora Xavier Vilajoana presentaba sus ideas sobre el patrimonio del club, sobre el Espai Barça y cómo acabarlo y sacarle rendimiento, pero afiló particularmente su discurso cuando habló de los acabados del Camp Nou. Víctor Font dijo esta semana que los acabados le parecían justitos. "Justitos, no, justísimos. La calidad de la ejecución de la obra deja mucho que desear", afirmó Vilajoana, que cabe recordar que está profesionalmente vinculado al sector de la construcción y preside la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

"Por defecto profesional allá donde voy hago inspección y el tipo de acabados es patético. Eso sucede cuando no controlas quien ejecuta la obra. Ni la fiscalizas. Lo mínimo que te puede pasar es lo que está pasando. En la primera grada no puedes medir más de 1,80 metros porque te abres la cabeza. Y sobre las salidas, Dios no quiera que un día tengamos que salir todos de golpe porque se generan unas colas enormes".

Luego habló de la cubierta del Camp Nou, que según el club empezará a instalarse a final de la temporada 26-27. "Nos tendremos que marchar otra vez por culpa de la cubierta. Dicen que tres o cuatro meses. Que no os engañen más. Una cubierta así de grande son de ocho a diez meses. Y no nos lo dicen. Volveremos a Montjuïc. Especialistas para este tipo de obra se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran. Y no se puede acabar en tres meses, no bastará con pedir a LaLiga que nos coloque unos partidos fuera de casa".

Vilajoana recuperaría el videomarcador de 360º que estaba en el plano original y que la actual directiva decidió sustituir por tres grandes pantallas verticales. "Es muy pobre. No podemos ser menos que nuestros competidores". Dijo tener atado a un proveedor para llevar a cabo la instalación en un estadio que ya no supo cuantificar el coste. "Nos dijeron que serían 900, ahora debemos ir por los 1.300 y sin el Palau Blaugrana ni el Palauet".

Marc Ciria dedicó buena parte de la jornada a atender a peticiones de entrevista y a formar corrillos con socios, en turnos de mañana y tarde, en su sede electoral, frente al Camp Nou. Víctor Font, por su parte, se desdobló. Al mediodía reunió al periodismo de la ciudad para criticar las trabas que, a su juicio, ha puesto la junta de Laporta para la participación en las elecciones del 15 de marzo.

"Laporta quiere un Barça como el Madrid de Florentino: unas elecciones que pasen desapercibidas y sin participación de los socios". Su grupo calcula que más de 15.000 personas, sobre un censo de 114.504, no tendrá ninguna posibilidad de votar al vivir lejos del Camp Nou o de alguno de los cuatro centros de votación que se ubicarán en Girona, Lleida, Tarragona y Andorra. Lamentó que no permita el voto telemático o por correo, como en 2021. "Laporta ha pasado de la lona y el asado, que no hizo, a los macarrones y el jamón. Todavía no ha hecho una propuesta", dijo. En algún momento del día puso un emoticono de perplejidad al cortejo de Laporta a El Chiringuito.

Por la tarde Font reunió a los socios en L'Hospitalet mientras que el expresidente se desplazó a Sant Cugat. No consta al cierre de esta pieza que se subiera a otro toro mecánico, ni que cortara jamón.