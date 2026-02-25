Nueva junta directiva
Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave
¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente
El FC Barcelona ya ha puesto en marcha el proceso electoral para elegir a la próxima Junta Directiva. La convocatoria oficial fija el domingo 15 de marzo de 2026 como día de votación y establece que la nueva Junta deberá tomar posesión el 1 de julio de 2026, fecha en la que cesará simultáneamente la anterior.
A partir de aquí, el calendario se despliega en varias fases con hitos muy concretos, todos recogidos en el anuncio oficial de convocatoria y en los comunicados del propio club.
9 de febrero: arranque formal del proceso
La convocatoria está fechada en Barcelona, 9 de febrero de 2026, y es el punto de partida administrativo del procedimiento.
Además, el club recuerda que el proceso se guía por lo previsto en sus Estatutos y que la web oficial reúne los comunicados e información práctica.
10–14 de febrero: sorteo y constitución de los órganos electorales
- Martes 10 de febrero (12.00 h): sorteo público para designar a los miembros de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral.
- Hasta el 14 de febrero (como muy tarde): constitución formal de ambos órganos.
15–22 de febrero: censo electoral y apoyo a precandidaturas
- Del 15 al 19 de febrero: los socios pueden consultar el censo electoral y comprobar sus datos a través de la web del club; también hay consulta presencial (del 16 al 19) en la Oficina del Síndico del Socio/Oficina de Atención al Barcelonista.
- Reclamaciones: se presentan a la Junta Electoral por los canales indicados en la convocatoria (formulario de consulta del censo o presencialmente).
- Domingo 22 de febrero (fecha límite): aprobación del censo definitivo, que ya no puede modificarse durante el resto del proceso.
- Desde el 15 de febrero: los aspirantes pueden solicitar las papeletas oficiales de apoyo (con entrega gratuita de hasta 4.674 papeletas por aspirante en un plazo máximo de 36 horas).
Un matiz relevante: los miembros de la Junta Directiva que quieran presentarse a la reelección deben dimitir entre el 9 de febrero y el inicio de la Fase VI (22 de febrero).
Hasta el 2 de marzo: presentación de candidaturas
El plazo para registrar propuestas de candidatura termina el 2 de marzo a las 21.00 h. Junto a la propuesta, cada candidatura debe entregar un mínimo de 2.337 papeletas oficiales de apoyo, y cada elector solo puede apoyar una precandidatura.
3–5 de marzo: proclamación de candidaturas
Entre el 3 y el 5 de marzo, la Junta Electoral verifica requisitos y avales y procede a la proclamación de las candidaturas que concurren a la votación. Si solo queda válida una candidatura, el proceso puede darse por finalizado con su proclamación.
6–15 de marzo: campaña, reflexión y votación
- Campaña electoral: desde las 00.00 del viernes 6 de marzo hasta las 23.59 del 13 de marzo.
- Jornada de reflexión: sábado 14 de marzo, sin actos públicos de campaña desde las 00.00 h.
- Votación: domingo 15 de marzo, de 09.00 a 21.00 h, con sedes en las instalaciones del club y también en Girona, Lleida, Tarragona y Andorra (ubicaciones a concretar por el club).
- Tras el cierre, se realiza el recuento y la proclamación de la candidatura ganadora por Junta y Mesa Electoral.
En estas elecciones, el club especifica que no habrá voto por correo (un procedimiento que se introdujo de forma excepcional en 2021).
1 de julio de 2026: toma de posesión
La Junta elegida debe tomar posesión dentro del 1 de julio de 2026 y ese mismo día cesa la anterior. El mandato ordinario de la Junta que salga elegida expira el 30 de junio de 2031.
