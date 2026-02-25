Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsDocumentos 23FBOEÁrbolesL'HospitaletHuelga profesoresRey NoruegaBarcelonaJoan LaportaLa FiraRicardo Arroyo
instagramlinkedin

Nueva junta directiva

Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave

¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo.

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona ya ha puesto en marcha el proceso electoral para elegir a la próxima Junta Directiva. La convocatoria oficial fija el domingo 15 de marzo de 2026 como día de votación y establece que la nueva Junta deberá tomar posesión el 1 de julio de 2026, fecha en la que cesará simultáneamente la anterior.

A partir de aquí, el calendario se despliega en varias fases con hitos muy concretos, todos recogidos en el anuncio oficial de convocatoria y en los comunicados del propio club.

9 de febrero: arranque formal del proceso

La convocatoria está fechada en Barcelona, 9 de febrero de 2026, y es el punto de partida administrativo del procedimiento.

Además, el club recuerda que el proceso se guía por lo previsto en sus Estatutos y que la web oficial reúne los comunicados e información práctica.

10–14 de febrero: sorteo y constitución de los órganos electorales

  • Martes 10 de febrero (12.00 h): sorteo público para designar a los miembros de la Junta Electoral y de la Mesa Electoral.
  • Hasta el 14 de febrero (como muy tarde): constitución formal de ambos órganos.

15–22 de febrero: censo electoral y apoyo a precandidaturas

  • Del 15 al 19 de febrero: los socios pueden consultar el censo electoral y comprobar sus datos a través de la web del club; también hay consulta presencial (del 16 al 19) en la Oficina del Síndico del Socio/Oficina de Atención al Barcelonista.
  • Reclamaciones: se presentan a la Junta Electoral por los canales indicados en la convocatoria (formulario de consulta del censo o presencialmente).
  • Domingo 22 de febrero (fecha límite): aprobación del censo definitivo, que ya no puede modificarse durante el resto del proceso.
  • Desde el 15 de febrero: los aspirantes pueden solicitar las papeletas oficiales de apoyo (con entrega gratuita de hasta 4.674 papeletas por aspirante en un plazo máximo de 36 horas).

Un matiz relevante: los miembros de la Junta Directiva que quieran presentarse a la reelección deben dimitir entre el 9 de febrero y el inicio de la Fase VI (22 de febrero).

Hasta el 2 de marzo: presentación de candidaturas

El plazo para registrar propuestas de candidatura termina el 2 de marzo a las 21.00 h. Junto a la propuesta, cada candidatura debe entregar un mínimo de 2.337 papeletas oficiales de apoyo, y cada elector solo puede apoyar una precandidatura.

3–5 de marzo: proclamación de candidaturas

Entre el 3 y el 5 de marzo, la Junta Electoral verifica requisitos y avales y procede a la proclamación de las candidaturas que concurren a la votación. Si solo queda válida una candidatura, el proceso puede darse por finalizado con su proclamación.

6–15 de marzo: campaña, reflexión y votación

  • Campaña electoral: desde las 00.00 del viernes 6 de marzo hasta las 23.59 del 13 de marzo.
  • Jornada de reflexión: sábado 14 de marzo, sin actos públicos de campaña desde las 00.00 h.
  • Votación: domingo 15 de marzo, de 09.00 a 21.00 h, con sedes en las instalaciones del club y también en Girona, Lleida, Tarragona y Andorra (ubicaciones a concretar por el club).
  • Tras el cierre, se realiza el recuento y la proclamación de la candidatura ganadora por Junta y Mesa Electoral.

En estas elecciones, el club especifica que no habrá voto por correo (un procedimiento que se introdujo de forma excepcional en 2021).

Noticias relacionadas

1 de julio de 2026: toma de posesión

La Junta elegida debe tomar posesión dentro del 1 de julio de 2026 y ese mismo día cesa la anterior. El mandato ordinario de la Junta que salga elegida expira el 30 de junio de 2031.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
  2. Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
  3. La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal
  4. Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
  5. Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina
  6. El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos
  7. El juez Santiago Pedraz se hace cargo de la denuncia contra Laporta por el delito de blanqueo de capitales
  8. Una encuesta de la oposición a Laporta cifra en un 28% los socios indecisos y pone en valor una posible unión

Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave

Calendario de las elecciones al Barça 2026: fechas clave

Partido trampa sin Prestianni sin Mourinho... ¿y sin Mbappé?

Partido trampa sin Prestianni sin Mourinho... ¿y sin Mbappé?

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

Donald Trump se burla del equipo de hockey de Canadá: el nuevo vídeo hecho con IA publicado en la red social del presidente de EEUU

MotoGP arranca en Tailandia... con el acuerdo para 2027-2031 aún en boxes

MotoGP arranca en Tailandia... con el acuerdo para 2027-2031 aún en boxes

Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales

Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales

Los precandidatos abren la puerta a la unión contra Laporta a expensas de Marc Ciria

Los precandidatos abren la puerta a la unión contra Laporta a expensas de Marc Ciria

El Bodo Glimt echa al Inter, el subcampeón de Europa

Así hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Así hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas