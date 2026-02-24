Xavier Vilajoana: "Llevamos cinco años en el Barça sin ética ni estética"

La campaña electoral se agitó este lunes con la publicación en El Periódico de la denuncia que un socio ha presentado contra Joan Laporta por su gestión en el Barça. Joan Vilajoana, uno de los cuatro precandidatos, entiende que el expresidente no ha salvado al club de la quiebra económica, ha engañado al socio con el Espai Barça y le acusa de malas maneras en la dirección de la entidad.

¿Qué opina de la denuncia contra Laporta?

Si se confirma que se han producido actos de esta gravedad, podría suponer un punto y aparte. Siempre he dicho que la transparencia no ha de tener límites ni tampoco tiene tempos. El socio tiene derecho a saber lo que pasa en el club, por qué en lugar de entrar 100 millones han entrado 60 o si en lugar de salir 100 han salido 150. Todo el mundo tiene derecho a preguntar y el club ha de responder.

La campaña se ha polarizado en dos visiones del Barça.

Tendríamos que decir basta en todos los sentidos, no nos podemos permitir ni un minuto más que el club esté en manos de este presidente, y salga reelegido. Es importante hacer propuestas y que el socio escuche, pero ha llegado el momento de pensar en el Barça con mayúsculas. La crítica a la gestion actual ha de forma parte.

Son tres contra uno, pero si los tres no se unen…

Diría que somos tres con el Barça. Los contras no me gustan. Cualquier precandidato que se presente tiene mi respeto. Existe la ilusión personal por ser presidente, pero también esfuerzo, compromiso y mucho tiempo dedicado. He sido respetuoso con el presidedente Laporta y se le debía dar tiempo para ver qué decisiones tomaba. Ahora debe rendir cuentas.

Si rendimos cuentas, ¿qué balance hace de su mandato?

Ha sido muy negativa. Absolutamente. Cuando dice que se ha salvado al Barça y lo ha recuperado económicamente, se equivoca. En los temas económicos la opinión poco importa, porque son números. Y los números dicen que en cinco años se han acumulado pérdidas de 300 millones de euros. Si no se hubieran vendido los activos que había cuando entró esta junta, las pérdidas serían de 1.000 millones. La deuda ha crecido estratosféricamente, somos el club más endeudado de la historia del fútbol. Por tanto, realmente la recuperación económica no se ve por ninguna parte, no es verdad.

No se ha fichado con normalidad.

Hace años que no estamos con la regla 1-1. ¿De verdad en cuatro años no se ha podido hacer mejor para, al menos, no perder dinero o no seguir estando con una regla que nos impide hacer los fichajes que realmente nos gustaría hacer?

Ni el Espai Barça tampoco es lo que se dijo.

Conozco muy bien a este sector, y nadie podía plantear en un proyecto de estas dimensiones, que lo hará más económico, más rápido y más bonito que los demás. Quiere decir que no sabes lo que tienes entre manos. Con esta improvisación, ahora una empresa, ahora otra que cambia, con informes negativos de la constructora…

Con el presupuesto y los plazos que anunciaron, ¿se atrevería a decir que han mentido al socio?

Por descontado que han mentido, le han engañado constantemente. Anunciaron cuatro pseudo inauguraciones que no llegaron a producirse. El cómo es muy importante y el cómo se está ejecutando esta remodelación del Camp Nou es terrible.

¿En qué sentido?

El club tiene la responsabilidad de ser ejemplar en todo lo que hace. Y con la construcción del nuevo Camp Nou, no lo está siendo. Pueden decirme que es responsabilidad de la constructora, pero al final el responsable de verdad, de este proyecto, es el club. Y no puede que ser que hayan incoado expedientes, multas por valor de un millon de euros, trabajadores que están explotados, faltas administrativas... ¿De verdad, éste es el Barça que queremos? ¿Este es el ejemplo que debemos ir dando con la obra más emblemática que se está construyendo ahora mismo en este país?

Si damos por bien encarrilado el fútbol, ¿el gran problema del Barça es económico? ¿Qué planes tiene usted?

No vender más de lo que tenemos, no anticipar más ingresos y hacer una gestión responsable de los gastos. Hay muchísimas partidas de gastos que no están explicadas ni son claras. Tenemos tan poco talento a nivel ejecutivo, sin un ejecutivo como dios manda, que nos hemos juntado con partners de dudosa reputación, partners perseguidos por la justicia, con países que no sabemos por qué participan con el Barça...

Los ingresos existen.

Los ingresos ya existían. El mérito de mantenerse en torno a un presupuesto de ingresos de 1.000 millones no lo veo por ningún lado. Se ha hecho muy poco trabajo de incrementar los ingresos ordinarios.

Usted estuvo en las elecciones del 2003, 2010, 2015 y 2021. Siempre se habló de momentos catastróficos.

Es un momento catastrófico porque cuando concentras una deuda tan elevada en manos de un solo acreedor, que responde por muchos otros inversores, indirectamente estás en manos de esa empresa, de esa gente. Su prioridad es cobrar, y en realidad son los propietarios del club, porque ellos pueden decidir mañana aumentar los abonos un 300% o vender un jugador u otro. El socio, al final no es el propietario real del club, no participa de las decisiones y puede acabar siendo un mero espectador, un proveedor o un cliente.

¿Diríamos que ahora el presidente del Barça es el presidente de Goldman Sachs?

No sé si es el presidente del Goldman Sachs, pero es evidente que en este caso Goldman Sachs tiene mucho que decir en can Barça.

Su precandidatura incide más en recortar gastos.

No, tenemos vías para aumentar los ingresos. Por ejemplo, en la explotación digital. Seguimos, cinco años después, sin saber monetizar los activos digitales. Tenemos 400 millones de seguidores en las redes, con ingresos nulos. Explotar nuestra Masia, expandirla al mundo. Y la deuda hay que reestructurarla.

La fuente de ingresos que ha de ser el Camp Nou, ¿pasa por aumentar los precios?

En absoluto. La sostenibilidad no depende de explotar al socio; el socio es quien ha de disfrutar, no es a quien pedirle dinero con abonos más caros y entradas a precios desorbitados. Hay que ayudarle para ir a los desplazamientos y mantener los precios anteriores a la subida a Montjuïc. No como un premio, sino como un derecho que tiene.

Publicó su carta de dimisión a Laporta de 2005, ¿por qué no con Bartomeu?

Dimitimos en bloque. Me gusta aclararlo: en el primer caso se me comunicó después de tres años en la sección de fútbol sala que me querían apartar en una silla porque iban a colocar a unos amigos de alguien. Estar por estar sin aportar mi conocimiento o mi experiencia, no me gusta. En el segundo caso, yo tuve una independencia absoluta sobre el fútbol base y el fútbol femenino. Nadie me decía lo que tenía que hacer, nadie me impuso nada, todo fueron decisiones mías. Si hubiera pensado en mí, me podía haber ido a casa. Pero pensé en el club y me quedé. Mi trabajo está dando resultados: el 70% de los jugadores del primer equipo vienen de entonces. El equipo femenino es un éxito, gracias al trabajo que se hizo. Le habría hecho un mal favor al club, pensando en si podía salir más manchado o no, haberme ido. Y no lo hice.

Peor en su época se produce la gran afluencia de jugadores extranjeros que no sirvió de nada.

Hay que tener clara la cronología. Fui responsable del fútbol base y gracias a mi lucha acabé siendo responsable del Barça B el último año. Como esa forma de obrar afectada a todo el trabajo que se hacía, me enfrenté a todo el mundo para cambiarla. Y cambió. No lo compartía t trabaja desde dentro para revertirla. En la útlima temporada, el equipo estuvo a punto de subvir aSegunda A con el equipo más joven de la historia.

A nivel institucional, ¿se han perdido las formas?

Absolutamente. Es un presidente que lleva cinco años actuando sin ética y sin estética. No sólo vale el qué en el Barça, sino que es muy importante el cómo. En cualquier decisión. Y el cómo, en todas las áreas, ha sido nefasto y la ética ha brillado por su ausencia.