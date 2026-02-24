La oposición se indigna por las acusaciones de Laporta de estar detrás de la denuncia en la Audiencia Nacional

Los precandidatos que aspiran a destronar a Joan Laporta reaccionaron con diferentes grados de indignación a las insinuaciones realizadas por el expresidente y parte de su entorno de estar detrás de la denuncia en la Audiencia Nacional. Las dianas tanto de Laporta como, por ejemplo, del exvicepresidente Eduard Romeu parecían ir dirigidas, aunque sin mencionar su nombre, sobre todo a Víctor Font, que fue el más furibundo en su respuesta.

El empresario de Granollers habló en Rac1 y dijo taxativamente que no conoce de nada al denunciante. "Quiero negar de forma rotunda que nosotros tengamos nada que ver. Estamos luchando para un Barça que pueda acabar con la judicialización de una vez por todas", dijo.

Xavier Vilajoana, en la presentación de su libro 'L’onze ideal del Barça que estimem. Construint el futur del Club de la nostra vida'. / Campaña Xavier Vilajoana

"Nos quieren enmerdar aquellos que quieren perpetuar que quien gobierna se confunda con el propietario del club. Nosotros tampoco nos chupamos el dedo", comentó.

Durante la presentación de su libro 'Així hem salvat al Barça', Laporta señaló: "Los que han puesto la denuncia son los mismos, de vuelo gallináceo, que cuando intentábamos registrar a Dani Olmo y Pau Víctor llamaban a LaLiga para que no pudiésemos. Todo es opaco y sospechoso, se desprenden también de declaraciones posteriores. Que no nos chupamos los dedos", dijo. En la misma emisora, Romeu, uno de los denunciados, le secundó: "Quien ha presentado la denuncia es un instrumento. Viene de alguno de los otros".

El pasado viernes un socio del FC Barcelona interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Laporta y varios de sus directivos y ejecutivos del club por blanqueo de capitales, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal, aparte de cobrar "comisiones indebidas".

Presentación Espai Barça 365 precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026 de Marc Ciria Foto: Dani Barbeito Moviment 42 / Dani Barbeito / SPO

Desde el equipo de Font considera que la denuncia no le beneficia nada en medio del proceso electoral porque permite a Laporta explotar la vena victimista. Teme, de hecho, un efecto bumerán. Xavier Vilajoana, en cambio, opinó este martes que "la justicia no tiene ni buenos ni malos momentos. Si tengo claro es que si alguien me acusa de haber firmado algo indebido iría al día siguiente al juzgado y antes de que empiece nada entrego toda la documentación. Y se acaba. La transparencia no tiene límites y es atemporal".

Vilajoana negó también nada que ver con la denuncia. Marc Ciria dijo lo mismo. "No sabemos nada y no sabemos a que se refiere Laporta. Yo solo sé que estoy cansado de ver a responsables del club entrar y salir de los juzgados porque eso siempre mancha la reputación del Barça. Queremos ser una candidatura prepositiva, de ofrecer propuestas que deben aplicarse urgentemente. Quizá seremos los menos sexis, pero no iremos al juego de trincheras. No gritaremos. Eso sí, si hay difamaciones nos defenderemos. Solo espero que el Barça quede indemne".