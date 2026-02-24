La oposición abre la puerta a la unión contra Laporta a expensas de Marc Ciria

No hay elecciones sin encuestas y la primera apareció este martes en EL PERIÓDICO. Ninguna sorpresa sobre el favorito, un Joan Laporta que parece focalizar su precampaña en lo gastronómico: el domingo se le vio preparando macarrones en un bar, este martes se le vio cortando jamón en Andorra y este miércoles convoca a los fieles en Mercabarna para un desayuno. Podría decirse que, de momento, Laporta come aparte.

No está claro si la denuncia, aún no admitida a trámite, presentada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos muy graves le perjudica o en realidad agita las aguas del victimismo en las que sabe nadar la mar de bien. La encuesta formulada desde la oposición y publicada este martes aún no refleja esta situación.

El cuadro expone datos que favoren los cantos a la unidad. Un 29,60% de la intención de voto sopla para Laporta, un 28% se muestra indeciso y el resto, un tercio aproximadamente, se reparte entre los tres precandidatos que se postulan al cambio. Solo con la suma habría posibilidades de voltear los pronósticos.

Xavier Vilajoana, en la presentación de su libro 'L’onze ideal del Barça que estimem. Construint el futur del Club de la nostra vida'. / Campaña Vilajoana

Xavier Vilajoana, el más favorecido por los números, pareció aceptar la premisa de la encuesta en sus declaraciones. "Son datos importantes que reflejan lo que se está escuchando. La gente ya no se fija solo en si se gana por 2-0 o 3-0. Demuestra que los socios quieren al Barça más de lo que el expresidente se imagina. La unión, si es por el bien del Barça, que nadie sufra que se estudiará". Víctor Font ha ido incorporando distintos grupos, como Suma Barça y Seguiment FCB, así que confía en añadir más.

Marc Ciria aparece como el más perjudicado. Desde su campaña se asegura, sin embargo, que sus encuestas internas señalan que el financiero va en ascenso y roza a Font en el segundo puesto. "Vamos muy bien, mejor de lo que pensábamos", afirmó.

Marc Ciria, en la presentación de su plan para el Espai Barça. / Dani Barbeito / SPO

"Somos los que más crecemos porque salimos del ruido y estamos explicando proyectos reales, en los que llevamos muchos años trabajando. No estamos preocupados por un acuerdo", señaló Ciria, distanciándose de la buscada unidad. "Hay otras encuestas que nos dan un 15%, otras un 20%. Así que ya he dicho que no nos podemos conformar con pasar el corte de las 2.337 firmas, sino que debemos dar un golpe sobre la mesa". Recientemente su equipo pidió 10.000 papeletas más a las 10.000 recogidas inicialmente.

"Quizá es una mirada muy interna, pero creo que estamos haciendo la mejor campaña y seguiremos en esta línea. Mucha gente se está dando cuenta de que somos la mejor alternativa para proteger a este club patriarcal en que uno manda y los demás aplauden", añadió Ciria, que presentó su proyecto patrimonial.

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, en un acto con aficionados antes del partido en el Camp Nou contra el Levante. / Cedida / EPC_EXTERNAS

Entre sus principales líneas figura recuperar dos parcelas de Viladecans. Dijo que ha pedido al ayuntamiento local un cambio de uso al espacio, que atraviesa un corredor biológico de humedales, para reconvertirlo en un centro de alto rendimiento, un centro de medicina del deporte y nuevas instalaciones para la Masia. "Esto es defender el Barça", dijo.

Laporta y Trump

Font se desplazó a Amposta para pregonar su programa. Antes, por la mañana, disparó su trabuco contra el expresidente. La tensión entre ambos va en aumento. "Laporta vive en una realidad paralela. Cada día se parece más a Trump. El Laporta de 2003 estaría triste y hundido de cómo actúa el Laporta de 2026", soltó en Rac1.

Laporta se marchó a Andorra a hablar con los socios de ahí, pero antes pasó por el Cafè de idees, de La2, donde dio una nueva versión de la polémica comisión al representante de futbolistas Darren Dein por su mediación en el acuerdo con Nike. Dijo que en realidad no son 50 millones, sino que al Barça le corresponde un 1,65%, es decir, 28 millones, y que a Nike, con un 1,25%, el resto. Y que se paga en 14 años. Defendió también el patrocinio del Congo. "En todas partes se vulneran los derechos humanos". Y de ahí, a cortar jamoncito al Principado.