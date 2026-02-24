Ferran Torres y Pedri desvelan las exigencias de Hansi Flick: hasta 40.000 euros de multa por llegar tarde

Hansi Flick sigue reinventándose en sus métodos para mantener al vestuario del Barça disciplinado. Ahora que llega la parte más decisiva de la temporada, el técnico alemán no quiere correr el riesgo de tener que prescindir de sus jugadores más importantes, y es por eso que ha modificado una de las reglas de comportamiento para que eso no ocurra. Hasta ahora, todo aquel que llegara tarde a la convocatoria de un partido era penalizado con el banquillo, siendo Jules Koundé el jugador que más veces ha sido castigado por no respetar los sagrados horarios impuestos por el entrenador. Sin embargo, esa estrategia ya no surte efecto y ahora Flick impone multas económicas, según ha explicado el mismo Pedri en su aparición en El Hormiguero: "Por eso se pone esa, ya nadie llega tarde"

El centrocampista del Barça acudió al programa televisivo de Antena 3 junto a Ferran Torres, en el que explicaron hasta que punto es riguroso con sus pautas el técnico alemán: "A rajatabla, a la antigua", dijo Ferran. Preguntados sobre las consecuencias por llegar tarde, el actual máximo goleador del equipo tomó la palabra primero para agradecer a su compatriota: "Ahora lo hemos cambiado un poco gracias (a Pedri), por fin ha hecho de capitán". Pablo Motos insistió en que los dos desvelaran la cifra exacta de la multa, y a pesar de un breve estira y afloja entre los tres, la dupla azulgrana finalmente dio a entender que no baja de los 40.000 euros: "Por ahí, no vamos a dar una cifra exacta"

Ibuprofeno o paracetamol

Antes de desvelar la cantidad de dinero, Pedri dejó claro que Hansi Flick es muy estricto con este tema más allá de la sanción económica. Pablo Motos empezó preguntando por un posible retraso de 20 minutos, al que Pedri respondió: "Mejor quédate en tu casa y di que estuviste malo", mientras que Ferran le siguió la broma y añadió: "Pásale una foto de un ibuprofeno o paracetamol". Ambos futbolistas dejaron claro que esta nueva pauta está funcionando, pues nadie ha llegado tarde desde entonces aunque muchos prefieran desembolsar antes que perder la titularidad: "¿Qué prefieres, no jugar o pagarlos?, declaró Ferran dirigiéndose hacia Motos. "Tú prefieres no jugar eh", siguió Pedri en mitad de las risas, quitándole las palabras de la boca al presentador.

Ferran y Pedri en El Hormiguero / El Hormiguero

La temporada pasada, cuando empezaron a darse casos de bajas del once a última hora, Hansi Flick explicó que las medidas que había adoptado eran necesarias para garantizar la meritocracia: “Es una regla, una norma. Se trata de respeto. Si llegas cinco minutos tarde, te tienen que esperar y es una falta de respeto”. Para el partido contra el Alavés de la campaña 24/25, Koundé llegó 4 minutos tarde a la charla técnica previa y Flick lo castigó con la suplencia, a pesar de que era un titular indiscutible en ese momento.

Escalofríos y collejas

Además de charlar sobre lo que ocurre en el vestuario, los dos jugadores del Barça tampoco se han cortado a la hora de explicar la sensación que sienten al marcar un gol. Ferran, a pesar de avisar que no sería "brusco" con su respuesta, ha sido el más explícito: "Como cuando terminas tu acto, lo mismo, es una sensación indescriptible, unos escalofríos por el cuerpo, una sensación súper bonita, como que has tocado la cima". Pedri, que suele marcar menos que el ariete valenciano, ha sido algo más técnico con su narración del momento: "Cuando le das a la pelota y ya ves que el portero no llega y el balón va camino de la portería, es como, bua, va a entrar"

Noticias relacionadas

El canario de 23 años también describió lo que pasa en la celebración después de un gol, esos segundos de felicidad en los que puede haber algún contacto accidental, o voluntario, entre compañeros: "Algunos te meten collejas, en la típica piña después de un gol en el que todos van a abrazarse, Gavi siempre salta encima, se cae, te mete collejas". El canterano del Barça ha vuelto a entrenar con el grupo en los últimos días después de recaer en su lesión de rodilla, pero eso no ha frenado a Ferran para comentar sobre la energía que aporta su compañero en los festejos: "Hasta que se recupere Gavi estamos a salvo".