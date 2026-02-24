Una encuesta de la oposición a Laporta cifra en un 28% los socios indecisos y pone en valor una posible unión

Una encuesta en poder de la oposición a Joan Laporta, gran favorito a revalidar su mandato en el Fútbol Club Barcelona, cifra en un 28% los socios todavía indecisos de cara a la votación que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Además, el sondeo, en el que han participado sólo socios con derecho a voto en los comicios, pone en valor una posible unión de las precandidaturas en liza (Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria), todas ellas en pleno proceso de recogida de firmas para pasar el corte y aspirar a la presidencia de la entidad.

Dicho sondeo cifra en un 29,60% la intención de voto a favor de Laporta, posicionándose así por delante de Víctor Font y su plataforma Nosaltres (16,40%), Xavier Vilajoana (15,60%) y Marc Ciria (2,40%). El 28% de los socios cuestionados todavía no ha decidido a quién dar su voto, un 6,40% ha preferido no responder y un 1,60% afirma que no votará.

De entre ese grupo de indecisos, el 34,38% tiene una valoración "un poco negativa" de Laporta, el 31,24% la tiene "un poco positiva", siendo "muy negativa" para un 15,63% y "muy positiva" un 6,25%. El 12,50% de los indecisos tiene una posición "neutral".

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

En los últimos días han continuado las conversaciones entre miembros de las diferentes precandidaturas, siendo Joan Camprubí, que finalmente optó por no participar activamente en el proceso electoral, quien ha intentado ejercer de correa de transmisión. Por ahora sin éxito.

Los datos de esta encuesta, en cualquier caso, ponen en valor que la suma de la intención de voto de las tres precandidaturas que intentan plantar batalla a Joan Laporta alcanzaría un 34,4%. Víctor Font es el precandidato que más predisposición ha mostrado para presentar un proyecto unificado. Sin embargo, y a expensas de cómo evolucione el proceso de recogida de firmas (son necesarias 2.337) que concluirá el lunes 2 de marzo a las nueve de la noche, Vilajoana y Ciria son por ahora reacios a presentar una propuesta común.

Víctor Font, precandidato a las elecciones del Barça. / Nosaltres

Uno de los principales escollos a los que se enfrentan los precandidatos, y como suele ser habitual en los comicios a la presidencia azulgrana, es el escaso grado de conocimiento de los aspirantes. Es algo a lo que Víctor Font tuvo que hacer frente en las elecciones de 2021. Ahora, según esta encuesta, el nivel de desconocimiento por parte de los socios cuestionados con el líder de Nosaltres está en un 17,08%, siendo un 29,32% el porcentaje de socios que dicen no conocer a Xavier Vilajoana y un 45,30% quienes aseguran no conocer a Marc Ciria.

Polarización

En cuanto a la opinión de los socios respecto a Joan Laporta, la encuesta muestra la polarización que despierta su figura. Un 47,01% tiene una opinión "muy positiva" o "un poco positiva" del presidente saliente del Barça; mientras que un 42,73% se debate entre una valoración "muy negativa" o "un poco negativa". Sólo un 10,26% mantiene una postura "neutral".

Esa polarización también se muestra ante la pregunta de si el socio cree que el Barça "va en la dirección correcta". Un 37,60% se muestra en desacuerdo, mientras que un 32,48% sí está de acuerdo. Un 26,50% mantiene una postura neutra, mientras que el 3,42% ni sabe ni responde.

Xavier Vilajoana, en los aledaños del Camp Nou, antes del Barça-Levante. / Jordi Cotrina

Cuestionados sobre el resto de precandidatos, un 30,77% de estos socios califica de "un poco positiva" su opinión sobre Víctor Font, siendo "muy positiva" un 5,13%, "un poco negativa" un 11,97% y "muy negativa" un 10,26%. Mientras, un 24,79% de los encuestados dice ser neutral con su figura.

Se mantienen por ahora también neutrales un 29,06% de los socios que han participado en el sondeo con Xavier Vilajoana, teniendo un 29,66% una opinión "un poco positiva", un 5,98% "muy positiva", un 4,27% "un poco negativa" y un 1,71% "muy negativa".

Marc Ciria, frente a una de las carpas de su precandidatura a presidencia del Barça. / Jordi Cotrina

Los datos de "neutralidad" se mantienen similares con Marc Ciria (26,50%), siendo un 16,24% los socios que consideran su figura como "un poco positiva", un 1,71% como "muy positiva", un 4,27% como "un poco negativa" y un 5,98% como "muy negativa".