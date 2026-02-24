El cuestionario de las elecciones
Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça: "Quiero continuidad. Laporta merece acabar el proyecto"
Quien fuera responsable de la economía del club azulgrana entre 2021 y 2024 responde al cuestionario electoral de EL PERIÓDICO
Eduard Romeu (Barcelona, 1968) fue vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona durante el mandato de Joan Laporta entre marzo de 2021, después de entrar en la junta directiva azulgrana de la mano de José Elías durante su etapa en la empresa Audax [Romeu no formó entonces parte de la candidatura de Laporta y ocupó el cargo que parecía destinado a Jaume Giró], y marzo de 2024, cuando dimitió por motivos personales y profesionales.
El cuestionario
Al mandato de Laporta le pondría un notable alto. Si tuviera que puntuar hasta el 10, le pondría un ocho.
Evidentemente, continuidad. Creo que merece terminar el proyecto.
Me ocupa más que me preocupa. Yo creo que está enderezado, pero hay que terminar el trabajo. En el momento en que el Spotify Camp Nou esté en pleno rendimiento y el Espai Barça en funcionamiento, esto será una máquina de hacer dinero, como se ha demostrado y como estamos viendo en otros estadios. Entonces, hacer esta obra era imprescindible para la vida del club.
Yo creo que Messi tiene la posibilidad de jugar el papel que considere que debe jugar. Y esta es su casa. Evidentemente, un homenaje y algo importante hay que hacerle, pero no sabría decir qué. Lo veo en esa órbita, pero no lo veo en una profesional. Ni como jugador y creo que tampoco como técnico. Simplemente por su forma de ser. A lo mejor su papel debe ser de representación. Es un icono y hay que preservarlo.
Bueno, no es que se sienta, es que lo es. Quien decide el destino del club es el socio, que es el que vota, es el propietario. Otro tema es que en el pasado el peso que tenía la aportación económica del socio, en tiempos de la presidencia de Josep Lluís Núñez para no ir más lejos, era del ochenta y pico por ciento; y hoy no llega al ocho. Así está el fútbol y hay que buscar alternativas. Pero eso no significa que no sea el propietario. Simplemente, que la dependencia de los ingresos del socio es muy pequeña y que, lógicamente, gracias a la masa social y a la idiosincrasia del club, se consiguen unos ingresos. Estamos ya en unas cifras muy relevantes. Y eso es gracias básicamente a este carácter que tiene un club único. El valor de mercado del Barça es altísimo gracias a que no es comprable. La gente normalmente quiere o le gusta lo que no puede tener, y este es un claro ejemplo.
