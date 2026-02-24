Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça: "Quiero continuidad. Laporta merece acabar el proyecto"

Eduard Romeu (Barcelona, 1968) fue vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona durante el mandato de Joan Laporta entre marzo de 2021, después de entrar en la junta directiva azulgrana de la mano de José Elías durante su etapa en la empresa Audax [Romeu no formó entonces parte de la candidatura de Laporta y ocupó el cargo que parecía destinado a Jaume Giró], y marzo de 2024, cuando dimitió por motivos personales y profesionales.

El cuestionario

¿Qué balance hace del mandato de Laporta? Al mandato de Laporta le pondría un notable alto. Si tuviera que puntuar hasta el 10, le pondría un ocho.

¿Continuidad o cambio? Evidentemente, continuidad. Creo que merece terminar el proyecto.

¿Le preocupa el estado económico del club? Me ocupa más que me preocupa. Yo creo que está enderezado, pero hay que terminar el trabajo. En el momento en que el Spotify Camp Nou esté en pleno rendimiento y el Espai Barça en funcionamiento, esto será una máquina de hacer dinero, como se ha demostrado y como estamos viendo en otros estadios. Entonces, hacer esta obra era imprescindible para la vida del club.

¿Tiene que volver Messi al Barça? ¿Cuál debería ser su papel? Yo creo que Messi tiene la posibilidad de jugar el papel que considere que debe jugar. Y esta es su casa. Evidentemente, un homenaje y algo importante hay que hacerle, pero no sabría decir qué. Lo veo en esa órbita, pero no lo veo en una profesional. Ni como jugador y creo que tampoco como técnico. Simplemente por su forma de ser. A lo mejor su papel debe ser de representación. Es un icono y hay que preservarlo.