El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero

El socio del FC Barcelona que ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el expresidente del club y candidato a la presidencia, Joan Laporta, y parte de la directiva saliente, ha solicitado al juez que requiera “la cooperación judicial internacional” para obtener los registros completos de las sociedades Hellgas Holding y Vestigia Holding, radicadas en Chipre, y de New Era Visionary Group FZ-LLC, de Dubái, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Estas tres mercantiles figueran como las firmas extranjeras que presuntamente componen la “estructura” de supuestos “cobros de comisiones indebidas” que se pagaban en “jurisdicciones opacas”. Estos fondos se reintroducían y supuestamente se blanqueaban a través de “negocios aparentemente legítimos”, según la denuncia. Una de las vías para tramitar esta ayuda internacional sería una comisión rogatoria a las autoridades de los países donde están domiciliadas estas compañías: Chipre y Dubái.

La denuncia fue presentada a última hora del viernes en el juzgado de guardia del Tribunal de Instancia Central de la Audiencia Nacional, en Madrid, y está en manos del juez Santiago Pedraz, que en la actualidad instruye el caso de hidrocarburos en el que está involucrado Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo García. Será este magistrado quien decida si admite o no la denuncia presentada por el socio del Barça y si abre una investigación para esclarecer si se ha cometido o no algún delito. Si finalmente acepta la denuncia, el juez deberá decidir los pasos a seguir y si, como solicita la acusación, procede requerir ayuda internacional para obtener la máxima información sobre las sociedades que presuntamente participan en esta trama. En total, se han aportado 38 documentos, entre ellos numerosos artículos de prensa, pero también registros mercantiles y otra documentación.

En la denuncia únicamente se han aportado —según reza la misma— extractos de los registros mercantiles de Chipre relativos a las sociedades Hellgas Holding y Vestigia Holding en los que consta como “beneficiario efectivo” y administrador un empresario de ese país, una de las personas que figuran en el escrito entregado a la Audiencia Nacional. Por eso, se considera necesario ampliar los datos sobre estas empresas. En este sentido, el socio del Barça ha entregado en la Audiencia Nacional el comunicado corporativo del FC Barcelona de febrero de 2025 en el que, según la denuncia, el propio club reconoce que las sociedades chipriotas son accionistas de la empresa Bridgerburg Invest, la filial de contenidos audiovisuales de la entidad azulgrana, conocida públicamente como Barça Vision. Las dos empresas alcanzan el 19,66% de las acciones de Bridgerburg. Esa operación es una de las que aparece en la denuncia.

Los correos electrónicos

El escrito sostiene, además, que el “hallazgo más significativo” es el descubrimiento de que estas dos sociedades chipriotas también estarían vinculadas a New Era Visionary Group, la empresa en diciembre de 2024 protagonizó la compra de asientos de lujo en el nuevo Camp Nou, lo que permitió la inscripción del futbolista Dani Olmo. Como prueba “determinante”, la denuncia expone que, en las versiones sin censurar de los contratos de compraventa de acciones de Bridgerburg, el campo de correo electrónico de contacto del comprador chipriota corresponde al mismo dominio corporativo que el de New Era Visionary Group. El socio del Barça ha aportado como prueba correos electrónicos, así como los registros de administradores de la filial española de esta última empresa New Era Visionary Group Iberia, radicada en Barcelona.

La denuncia expone que, un mes antes de la operación de los asientos VIP, en noviembre de 2024, el FC Barcelona anunció que había designado a New Era Visionary Group —propiedad de un empresario moldavo Ruslan Birladeanu — como nuevo operador oficial para los servicios de telefonía virtual en el reformado Camp Nou, sin tener en cuenta empresas de primera línea en el sector, como Telefónica o Cellnex. El socio del Barça que ha presentado la denuncia vincula a esta empresa con otra del mismo nombre radicada en Dubái y propiedad también de Birladeanu y cuya facturación estimada superaría los 360.000 dólares. Su dirección física correspondería a un centro de negocios compartido donde se ubican decenas de empresas sin infraestructura propia. La mayoría de los perfiles profesionales de sus supuestos empleados en redes sociales, añade la denuncia, fueron creados entre 2024 y 2025.

Su dominio web, siempre según la denuncia, estaría alojado en un servidor de origen ruso “sin ninguna infraestructura en Emiratos”. La matriz de esta mercantil en Dubái “aparenta ser una sociedad vehículo sin actividad material”, precisa el escrito. Su filial española fue creada en febrero de 2024 con un capital de 3.000 euros y estuvo domiciliada en un piso particular (ahora figura en otra dirección). En febrero de 2025, un grupo de socios del FC Barcelona ya se dirigió por carta al compliance officer del club, Sergi Atienza, para reclamar explicaciones sobre la naturaleza de la vinculación con New Era Visionary Group FZ-LLC.