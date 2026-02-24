FÚTBOL
El CTA reconoce que el segundo gol del Girona ante el Barça debería haber sido anulado
Echeverri pisó "temerariamente" a Koundé antes de que Fran Beltrán anotase el tanto de la victoria
El Barça se desmorona y se deja el liderato ante un Girona monumental (2-1)
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido que el VAR debería haber intervenido y que el árbitro debería haber anulado el segundo gol del Girona FC en el partido de LaLiga EA Sports ante el FC Barcelona en Montilivi (2-1), después de que Claudio Echeverri pisase "temerariamente" al defensa azulgrana Jules Koundé antes de que Fran Beltrán anotase.
En una acción fuera del área durante el encuentro, el delantero argentino pisó con los tacos el pie del defensa francés, justo antes de ceder el balón a Beltrán. "El VAR revisa toda la fase de ataque y al considerarla acción interpretable por el árbitro, mantiene la decisión de campo, validando el gol", apuntó el CTA en el espacio 'Tiempo de revisión'.
Según la Regla 12, un pisotón temerario constituye falta y amonestación, y la disputa del balón no exime la infracción. "Si un jugador pisa al rival con fuerza innecesaria, debe sancionarse. Para el CTA, el delantero del Girona pisa temerariamente al rival, lo elimina de la acción defensiva, y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla. El VAR debió intervenir, al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto, y recomendar al árbitro la revisión en el OFR para cambiar la decisión y anular el gol", explicó.
