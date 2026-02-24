Banyoles rinde homenaje al campeón Oriol Cardona: "Es inmenso lo que hemos conseguido"

"Lo más bonito de todo", para Oriol Cardona, es que "venga de donde venga la gente, se ha reunido para vernos y eso es indescriptible". El esquiador de montaña, de 31 años, lo comentó el pasado sábado después de conseguir su segunda medalla olímpica en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y sumar al oro en esprint del jueves un bronce en los relevos mixtos. Pensaba, sobre todo, en todos los vecinos y vecinas de Banyoles —muchos de ellos congregados en las instalaciones del Club Natació Banyoles— que, desde la distancia, le apoyaron y celebraron, tanto o más, sus éxitos.

En la capital del Pla de l’Estany, inmediatamente todo el mundo se preocupó por el plan de viaje de Cardona y se estaba pendiente de su regreso "a casa" para darle la bienvenida como merece. Después de que el Ayuntamiento de Banyoles se encargara de organizarlo todo y corriera la voz entre sus ciudadanos para que no faltaran a la cita, este martes el campeón tuvo una recepción dorada en Banyoles, a la altura de la historia que ha hecho.

150 personas

Unas 150 personas se han reunido delante del consistorio para felicitarlo y mostrar su reconocimiento a un deportista que fue aclamado nada más salir por el ventanal que conduce al balcón. Los gritos de "¡Oriol, Oriol!" eran unánimes.

Cardona, junto al alcalde Miquel Noguer, durante la recepción de este martes en el Ayuntamiento de Banyoles. / David Borrat / EFE

"Para mí es un orgullo ser de Banyoles, llevar el nombre de Banyoles a todas partes y, sobre todo, ver la bienvenida que he tenido. Para mí es inmenso lo que hemos conseguido el equipo y todos vosotros. No me esperaba toda esta bienvenida. Gracias, de verdad, por estar ahí", exclamó Cardona.

La felicitación del alcalde

Ya en el salón de plenos que, por cierto, se quedó pequeño por la gran cantidad de gente —muchos de los seguidores de Cardona tuvieron que quedarse fuera siguiéndolo por unos altavoces colocados expresamente con previsión—, habló Miquel Noguer. "Toda la gente que se ha concentrado ha vibrado estos días, desde el Club Natació Banyoles y desde todos los hogares para darte el empuje que hacía falta y subir los escalones de dos en dos. Los vecinos y vecinas de Banyoles han tenido esta parte de culpa para conseguir este logro tan importante", señaló.

El alcalde también aprovechó para distinguirlo con la Medalla de Oro de la Ciudad al mérito deportivo, después de que este honor le fuera concedido por unanimidad en el pleno del lunes, entregarle un ramo de flores y regalarle un cuadro con una fotografía conmemorativa de los Juegos.