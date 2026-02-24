Estrella olímpica
Banyoles rinde homenaje al campeón Oriol Cardona: "Es inmenso lo que hemos conseguido"
La localidad catalana recibe con honores al esquiador tras sus dos medallas olímpicas, un oro en esprint y un bronce en los relevos mixtos, conseguidas en los Juegos de Milán-Cortina.
Tatiana Pérez
"Lo más bonito de todo", para Oriol Cardona, es que "venga de donde venga la gente, se ha reunido para vernos y eso es indescriptible". El esquiador de montaña, de 31 años, lo comentó el pasado sábado después de conseguir su segunda medalla olímpica en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y sumar al oro en esprint del jueves un bronce en los relevos mixtos. Pensaba, sobre todo, en todos los vecinos y vecinas de Banyoles —muchos de ellos congregados en las instalaciones del Club Natació Banyoles— que, desde la distancia, le apoyaron y celebraron, tanto o más, sus éxitos.
En la capital del Pla de l’Estany, inmediatamente todo el mundo se preocupó por el plan de viaje de Cardona y se estaba pendiente de su regreso "a casa" para darle la bienvenida como merece. Después de que el Ayuntamiento de Banyoles se encargara de organizarlo todo y corriera la voz entre sus ciudadanos para que no faltaran a la cita, este martes el campeón tuvo una recepción dorada en Banyoles, a la altura de la historia que ha hecho.
150 personas
Unas 150 personas se han reunido delante del consistorio para felicitarlo y mostrar su reconocimiento a un deportista que fue aclamado nada más salir por el ventanal que conduce al balcón. Los gritos de "¡Oriol, Oriol!" eran unánimes.
"Para mí es un orgullo ser de Banyoles, llevar el nombre de Banyoles a todas partes y, sobre todo, ver la bienvenida que he tenido. Para mí es inmenso lo que hemos conseguido el equipo y todos vosotros. No me esperaba toda esta bienvenida. Gracias, de verdad, por estar ahí", exclamó Cardona.
La felicitación del alcalde
Ya en el salón de plenos que, por cierto, se quedó pequeño por la gran cantidad de gente —muchos de los seguidores de Cardona tuvieron que quedarse fuera siguiéndolo por unos altavoces colocados expresamente con previsión—, habló Miquel Noguer. "Toda la gente que se ha concentrado ha vibrado estos días, desde el Club Natació Banyoles y desde todos los hogares para darte el empuje que hacía falta y subir los escalones de dos en dos. Los vecinos y vecinas de Banyoles han tenido esta parte de culpa para conseguir este logro tan importante", señaló.
El alcalde también aprovechó para distinguirlo con la Medalla de Oro de la Ciudad al mérito deportivo, después de que este honor le fuera concedido por unanimidad en el pleno del lunes, entregarle un ramo de flores y regalarle un cuadro con una fotografía conmemorativa de los Juegos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
- Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
- La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal
- El Real Madrid vuelve a las andadas en Pamplona y devuelve la iniciativa liguera al Barça
- Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
- Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina
- El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos