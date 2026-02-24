Aitana Bonmatí aterrizará en Estados Unidos este verano

Este verano, Estados Unidos, México y Canadá será el epicentro del fútbol con la celebración del Mundial masculino. Y Aitana Bonmatí también estará presente. Las mejor futbolista del mundo comentará algunos partidosen el canal TUDN como analista y comentarista especial. Además, estrenará edición internacional de su campus de verano para para niñas y niños en las ciudades californianas de San Diego y Los Ángeles, del 22 al 25 de junio de 2026. Aitana Bonmatí estará presente y participará activamente en ambas sedes, integrándose en las sesiones junto a las y los asistentes en un entorno abierto a medios de comunicación y marcas colaboradoras.

La triple ganadora del Balón de Oro y del premio The Best consolida así la marca Campus Aitana Bonmatí, que este año celebra su sexta edición en Sant Pere de Ribes, y da un paso hacia la internacionalización con su primera edición en Estados Unidos. El US Aitana Bonmatí Camp se desarrollará en dos ciudades del estado de California: San Diego acogerá cuatro jornadas completas de campus, mientras que Los Ángeles —sede de la Copa Mundial de la FIFA— concentrará su actividad en una jornada especial el 24 de junio.

El proyecto mantendrá la misma metodología de entrenamiento, los valores y la pasión por el deporte que han convertido el modelo de Barça en un referente, con Aitana como figura destacada a nivel global. Esta primera edición en Estados Unidos reproducirá su enfoque técnico, formativo y humano, ofreciendo una experiencia integral que trasciende lo meramente deportivo y, en este caso, el soccer. Adidas, patrocinador principal de la futbolista, actuará como socio técnico del US Aitana Bonmatí Camp, respaldando con fuerza el proyecto más personal de la jugadora. Asimismo, otras importantes marcas se sumarán al apoyo del campus.