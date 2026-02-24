Deportes
Aitana Bonmatí aterrizará en Estados Unidos este verano
Las futbolistas estrena edición de su campus de verano en San Diego y los Angeles
Este verano, Estados Unidos, México y Canadá será el epicentro del fútbol con la celebración del Mundial masculino. Y Aitana Bonmatí también estará presente. Las mejor futbolista del mundo comentará algunos partidosen el canal TUDN como analista y comentarista especial. Además, estrenará edición internacional de su campus de verano para para niñas y niños en las ciudades californianas de San Diego y Los Ángeles, del 22 al 25 de junio de 2026. Aitana Bonmatí estará presente y participará activamente en ambas sedes, integrándose en las sesiones junto a las y los asistentes en un entorno abierto a medios de comunicación y marcas colaboradoras.
La triple ganadora del Balón de Oro y del premio The Best consolida así la marca Campus Aitana Bonmatí, que este año celebra su sexta edición en Sant Pere de Ribes, y da un paso hacia la internacionalización con su primera edición en Estados Unidos. El US Aitana Bonmatí Camp se desarrollará en dos ciudades del estado de California: San Diego acogerá cuatro jornadas completas de campus, mientras que Los Ángeles —sede de la Copa Mundial de la FIFA— concentrará su actividad en una jornada especial el 24 de junio.
El proyecto mantendrá la misma metodología de entrenamiento, los valores y la pasión por el deporte que han convertido el modelo de Barça en un referente, con Aitana como figura destacada a nivel global. Esta primera edición en Estados Unidos reproducirá su enfoque técnico, formativo y humano, ofreciendo una experiencia integral que trasciende lo meramente deportivo y, en este caso, el soccer. Adidas, patrocinador principal de la futbolista, actuará como socio técnico del US Aitana Bonmatí Camp, respaldando con fuerza el proyecto más personal de la jugadora. Asimismo, otras importantes marcas se sumarán al apoyo del campus.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
- La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal
- El Real Madrid vuelve a las andadas en Pamplona y devuelve la iniciativa liguera al Barça
- Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
- Éxito deportivo con tensión geopolítica: Italia baja el telón de los JJOO de Milán-Cortina
- El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos