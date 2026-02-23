Rocòdroms Tarragó, la empresa familiar catalana que ha llevado por Europa la pasión de escalar a lo más alto

David Tarragó (Olesa de Montserrat, 1964) es y ha sido siempre un apasionado de la escalada. Su amor por las alturas, que descubrió de joven en su Montserrat natal y cuya ladera hace más de 20 años que tiene una vía de calidad y dificultad extremas (8b+/240 m) a su nombre, le llevó a dedicar su vida a este deporte con una experiencia de más de 35 años en la construcción de rocódromos. Su espíritu innovador le ha convertido en uno de los mayores proveedores de presas de escalada de Europa y su última invención, una presa con anclajes flotantes que permite practicar en rocódromos la técnica de la escalada al aire libre con total seguridad, le ha vuelto a poner en la vanguardia del sector.

"Esta presa permite simular las condiciones de la escalada en montaña en un espacio cerrado y seguro. Con ella se pueden impartir cursos de este tipo de escalada sin riesgos innecesarios desde cualquier rocódromo. Hasta ahora, las personas que recibían este tipo de formaciones en rocódromos, al salir a la montaña se podían encontrar inconvenientes que no habían afrontado nunca, pero con estas presas, la roca se traslada a espacios controlados", asegura.

La presa fue presentada hace unas semanas en la Sala Sharma Climbing de Gavà con el respaldo de grandes referentes de la escalada deportiva, clásica y el alpinismo como Alexander Hubert, Chris Sharma, Antonio García Picazo, Armand Ballart y Genís Hernández, durante unas jornadas dedicadas a la innovación en la escalada y a pesar de que registró una menor asistencia de los esperado ha tenido una buena acogida entre los usuarios. Su instalación pionera en el centro de escalada de Gavà ha dado paso a una expansión progresiva con pedidos efectuados ya por otros rocódromos en toda España, Francia y Portugal.

De deportista a visionario

"Han sido nueve meses desarrollando la presa a partir de una idea que tuve. No existía antes y sabía que tenía que crearlo, y para ello hablé con los mejores escaladores clásicos para conocer sus necesidades. Tras homologarlo, hablé con más de 15 salas de escalada de la península para que lo probaran y me dieran su opinión y todos han coincidido que les podría resultar muy útil para impartir formaciones. De una necesidad hemos creado una nueva forma de enseñar escalada", añade. Las piezas se atornillan a la propia estructura del rocódromo y en ellas hay una grieta en la cual se colocan los seguros flotantes.

Tarragó ha sido siempre un pionero en la construcción de rocódromos y la caracterización de espacios y lo que nació con la voluntad de dedicar su vida a su pasión le ha llevado a dirigir una empresa con más de 50 trabajadores fijos y que llegan incluso a 250 en momentos puntuales de trabajo. "Tenemos más de 450 referencias de presas de escalada distinta y hemos comercializado nuestros rocódromos por toda Europa. Próximamente daremos el salto más allá del continente", afirma el empresario catalán.

A sus 62 años, Tarragó sigue liderando la expansión de un deporte con unas tasas de crecimiento cada vez mayores y en constante cambio. "La escalada ha cambiado mucho desde que yo emepcé con 21 años. Antes nos juntábamos para ir a la montaña y escalar en roca, pero la irrupción de la escalada deportiva provocó un gran cisma y, en consecuencia, una evolución", explica el campeón de escalada. El empresario de Olesa, electricista de profesión, vivió un viraje de su trayectoria profesional a los 21 cuando empezó a encargarse de la comercialización de la ropa de escalada de una conocida marca y tras empezar a diseñar sus primeras presas y rocódromos decidió apostar por ello.

"Hemos construido rocódromos espectaculares por toda Europa. Obras hechas a medida 100% para cada caso. Los mejores rocódromos tienen que hacerse así, no valen las piezas preestablecidas porque cada caso es muy distinto", afirma el inventor que espera ahora empezar a comercializar a gran escala su última invención.