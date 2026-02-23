El Mallorca se harta y despide a Arrasate

El RCD Mallorca dio este lunes por finalizada la etapa de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo. La decisión, "adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada", asegura la entidad en su comunicado.

El club destaca en su nota el "compromiso diario" y el "comportamiento ejemplar" del entrenador vasco, víctima de los malos resultados del equipo, que se encuentra en puestos de descenso, a un punto de la salvación marcada por el elche.

Mala imagen en Vigo

La derrota en Vigo de este domingo, gestada en el tramo final del choque con dos goles de Aspas, fue el último tropiezo de los bermellones, que encadenaban tres derrotas consecutivas.

El Mallorca, que aguantó el 0-0 hasta el minuto 85, ofreció una pésima imagen con un planteamiento ultradefensivo que tampoco pudo frenar la racha de fiascos.