El machismo y el racismo manchan la última jornada de la Premier League: burlas a la mujer de Declan Rice e insultos xenófobos

El fútbol ha quedado relegado a un segundo plano en la última jornada en la Premier League, donde el machismo y el racismo de las gradas ha opacado al deporte rey. La principal damnificada de este fin de semana ha sido la mujer de Declan Rice, que ha vuelto a ser señalada por los aficionados.

Todo lo que se sale de la norma acaba siendo castigado en el fútbol. Pasó el 7 de febrero, cuando el árbitro alemán Pascal Kaiser, de 27 años, fue agredido en su domicilio tras pedirle matrimonio a su novio. Y salvando distancias, lo ha sufrido este domingo Lauren Fryer, la pareja de Declan Rice, de quien se han vuelto a burlar en el terreno de juego después de dos años de insultos gordofóbicos constantes.

Desapareció de redes por el acoso

Solo hace falta teclear las palabras Lauren Fryer en redes sociales para descubrir el calvario que vive la mujer de Declan Rice desde que el inglés ha despuntado en el futbol. Cualquier éxito del jugador se traduce en la excusa perfecta para acosar a su mujer. Y en el Tottenham - Arsenal de este domingo, el partido inglés de más hostilidad, un aficionado volvió a poner el foco en ella.

Con el partido ya encaminado para el Arsenal, que acabó venciendo 4-1, un aficionado aprovechó un lanzamiento de córner de Rice para enseñarle una fotografía de Fyrer en tono de burla. Un hecho que pasaría desapercibido si su mujer no hubiera sido un foco de linchamiento desde que fichó por el Arsenal. "Tiene que subir los estándares", "Gorda con cara de pato" o "Comerse una gorda te llena de magia" son algunos de los infinitos insultos que le hecho desaparecer de redes sociales.

Hace casi dos años que Fryer eliminó todas sus fotos en Instagram, pero sigue recibiendo una oleada de insultos de los aficionados o rivales 'gunners'. El pasado mes de abril, cuando el club 'gunner' ganó al Real Madrid en Champions y Declan marcó dos goles. De nuevo, la red social 'X' se llenó de amenazas e insultos hacia Lauren Fryer, y Rice no dudó en salir en defensa de su esposa. "Mi mujer es el amor de mi vida y no existe nadie mejor para mí“.

También la novia de Jamie Vardy la ha defendido públicamente tras el constante acoso que recibe Fyrer. “Es realmente repugnante a lo que han sometido a Lauren. Desafortunadamente, hoy en día es muy fácil esconderse detrás de un teclado”, ha explicado.

"No pueden tolerar estos comportamientos"

Pero además del machismo, el racismo también ha irrumpido con fuerza esta semana en los campos ingleses. Los futbolistas Hannibal Mejbri, Wesley Fofana, Tolu Arokodare y Romaine Mundle han denunciado insultos en redes sociales. "Ha sido un fin de semana atroz después de que cuatro futbolistas hayan denunciado abuso racista a través de las redes sociales", ha escrito 'Kick It Out', la principal asociación contra el racismo. "Lo triste es que esto pasa de forma regular. El mensaje de los futbolistas es claro: se deben realizar acciones. Los jugadores no pueden tolerar esta clase de comportamientos. Ni ellos ni nadie".